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Rus uçakları, İdlib?in güneyindeki köyleri vurmaya devam ediyor
Rus savaş uçakları, İdlib?in güneyindeki köyleri ve kasabaları vurmaya devam ediyor. Rus hava saldırıları, İdlib ve çevresinde devam ediyor. Yerel medya, Rus uçaklarının, İdlib?in güneyindeki Ma'aret Hurmah köyünün kırsal kesimlerindeki...
DIŞ HABERLER 13.11.2019, 20:42
Rus savaş uçakları, İdlib?in güneyindeki köyleri ve kasabaları vurmaya devam ediyor.
Rus hava saldırıları, İdlib ve çevresinde devam ediyor. Yerel medya, Rus uçaklarının, İdlib?in güneyindeki Ma'aret Hurmah köyünün kırsal kesimlerindeki Heyet Tahrir el-Şam?ın (HTŞ) mevzilerini hava saldırısıyla vurdu.
Rus hava saldırıları, İdlib ve çevresinde devam ediyor. Yerel medya, Rus uçaklarının, İdlib?in güneyindeki Ma'aret Hurmah köyünün kırsal kesimlerindeki Heyet Tahrir el-Şam?ın (HTŞ) mevzilerini hava saldırısıyla vurdu.
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