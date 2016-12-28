Rus uçağının düşme nedeni ortaya çıktı

Edip Sönmez / İstanbul, 28 Aralık, () - Karadeniz’de Soçi yakınlarında düşen Rus uçağının kara kutusunda yapılan ilk inceleme sonuçlarına göre, uçağın kanat kapakçıklarındaki sorundan dolayı düştüğü ifade edildi.

Kanatlarda uçağın yükselmesine yardım eden kapakçıkların birbirlerine uyumlu şekilde çalışmamasından kaynaklandığı belirtilen arızanın, pilotların uçağın kontrolünü kaybetmelerine neden olduğu aktarıldı.