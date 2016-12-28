Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Suriye’deki Rus Büyükelçiliği’ne havan topu saldırısı
Suriye’deki Rus Büyükelçiliği’ne havan topu...
CHP: Asgari ücret 1750 lira olmalı
CHP: Asgari ücret 1750 lira...
Erdoğan'ı üzen geri kalmış 2 konu: Eğitim, Kültür ve Sanat
"Eğitim ve Kültür Sanat'ı geri...
Hac başvuruları başladı
Hac başvuruları başladı

Rus uçağı düşmeden önce pilotun son sözleri

Moskova, 28 Aralık, () - Karadeniz’e düşen askeri uçağın pilotlarının arasında geçen son konuşmanın dökümü ortaya çıktı. Uçaktaki 92 kişinin de hayatını kaybettiği olayın ardından pilotlar arasında geçen son diyalog yayımlandı....

Rus uçağı düşmeden önce pilotun son sözleri

Moskova, 28 Aralık, () - Karadeniz’e düşen askeri uçağın pilotlarının arasında geçen son konuşmanın dökümü ortaya çıktı.

Uçaktaki 92 kişinin de hayatını kaybettiği olayın ardından pilotlar arasında geçen son diyalog yayımlandı. Rus medyasında çıkan haberlere göre, kaptan pilot ve ikinci pilot arasında geçen konuşma şöyle:

- Sürat 300. – İniş takımları alındı kaptanım. – Oh, kahretsin! (Uyarı sesi) – Flaplar, lanet olası! Kahretsin! (Küfrediyor) – Altimetre! (İrtifa ölçme cihazı) – Biz…(Yere yaklaşma ikazı) – Kaptanım düşüyoruz!”

Uçağın flap (kanat kapakçıklarındaki) teknik arızadan kaynaklandığı düşünülen kazada, Kızıl Ordu Korosu’nun üyelerini de taşıyan Tupolev-154 tipi uçak, Suriye’ye giderken Soçi açıklarında düşmüştü.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55