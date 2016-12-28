Rus uçağı düşmeden önce pilotun son sözleri

Moskova, 28 Aralık, () - Karadeniz’e düşen askeri uçağın pilotlarının arasında geçen son konuşmanın dökümü ortaya çıktı.
Uçaktaki 92 kişinin de hayatını kaybettiği olayın ardından pilotlar arasında geçen son diyalog yayımlandı. Rus medyasında çıkan haberlere göre, kaptan pilot ve ikinci pilot arasında geçen konuşma şöyle:
- Sürat 300. – İniş takımları alındı kaptanım. – Oh, kahretsin! (Uyarı sesi) – Flaplar, lanet olası! Kahretsin! (Küfrediyor) – Altimetre! (İrtifa ölçme cihazı) – Biz…(Yere yaklaşma ikazı) – Kaptanım düşüyoruz!”
Uçağın flap (kanat kapakçıklarındaki) teknik arızadan kaynaklandığı düşünülen kazada, Kızıl Ordu Korosu’nun üyelerini de taşıyan Tupolev-154 tipi uçak, Suriye’ye giderken Soçi açıklarında düşmüştü.