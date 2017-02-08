Rus tur operatörleri, Türkiye turlarını yüzde 70 oranında doldurmayı bekliyor

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 8 Şubat () – Rusya’da tur operatörleri, Türkiye ve Mısır’a turların kriz öncesi düzeyin yüzde 60-70’ine ulaşmasını beklediklerini bildirdi.

Rusya Turizm Endüstrisi (RST) Basın Merkezi’nden yapılan açıklamada, Domodedovo havalimanı analistlerinin havalimanı operatörleri, Rus ve yabancı operatörlerle görüşerek 2017 yılında piyasanın gelişim eğilimini araştırdıkları belirtildi.

Basın servisinden yapılan açıklamada, “Havalimanları, Türkiye ve havayolu bağlantısının açılması halinde Mısır’ın kriz öncesindeki yüzde 85-90’lik düzeyine çıkma ihtimalini değerlendiriyorlar. Fakat tur operatörleri bu konuda daha dikkatliler, kriz öncesi düzeyin yüzde 60-70’ine ulaşacağını düşünüyorlar” denildi.

2017 yılında en popüler olması beklenen ülkeler listesinde, İtalya, Yunanistan, Kıbrıs, Bulgaristan, İspanya, Mısır ve Türkiye yer alıyor.