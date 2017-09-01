Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
12 Dev Adam mağlubiyetle başladı
12 Dev Adam mağlubiyetle başladı
flaş.. Tunceli'de 5 PKk'lı öldürüldü
Tunceli'de 5 PKk'lı öldürüldü
Cumhurbaşkanı Erdoğan kurban vekaletini Kızılay'a verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan kurban vekaletini Kızılay'a...
ABD Rusya Başkonsolosluğunu kapatıyor
ABD Rusya Başkonsolosluğunu kapatıyor

Rus şirketi ilk elektrikli otobüsü Türkiye’ye gönderdi

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 1 Eylül () - Rus şirketi Drive Electro tarafından Türk Otokar için üretilen ilk elektrikli otobüsü Türkiye’ye gönderdi. Drive Electro'dan yapılan açıklamada, Otokar ile Aralık 2016’da imzalanan anlaşmaya bağlı...

Rus şirketi ilk elektrikli otobüsü Türkiye’ye gönderdi

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 1 Eylül () - Rus şirketi Drive Electro tarafından Türk Otokar için üretilen ilk elektrikli otobüsü Türkiye’ye gönderdi.
Drive Electro'dan yapılan açıklamada, Otokar ile Aralık 2016’da imzalanan anlaşmaya bağlı olarak ilk elektrikli otobüs Moskova’dan Türkiye’ye gönderildiği belirtildi.
Açıklamaya göre, sipariş veren şirketin planları arasında elektrikli otobüsün fabrika denemelerinin düzenlenmesi ve daha sonra İstanbul’a gönderilmesi yer alıyor.
Drive Electro açıklamasında, elektrikli otobüsün 12 metre uzunluğunda üst sınıf otobüs olduğu ve şarj kapasitesinin 40-50 kilometre olduğunu belirtildi ve şarj işleminin 6-10 dakika sürdüğü belirtildi.
Drive Electro, Novosibirsk’de 2012 yılından itibaren Rosatom’un siparişi üzerine elektrikli otomobil ve elektrikli otobüs üretiyor. Tula’da 2014 yılında dünyadaki ilk şarjlı troleybüs hizmet vermeye başladı.
Aynı zamanda Doğu Avrupa piyasasına da çıkan Drive Electro ve Belkommunaş’ın ortak projesi olan troleybüsler 2016 sonunda Belarus yollarında hizmete başladı. (Fotoğraflı)

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314