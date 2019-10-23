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Rus savaş uçakları, İdlib?in güneyini vurdu
Suriye?nin İdlib kentinde Rus savaş uçakları, kentin güneyinde bulunan Şeyh Mustafa ve Nebil köyünü bombaladı. Yerel kaynaklar, Suriye rejimi ordusu güçlerinin de bazı köyleri top atışı ile bombaladığı bildirildi.
DIŞ HABERLER 23.10.2019, 14:50
Suriye?nin İdlib kentinde Rus savaş uçakları, kentin güneyinde bulunan Şeyh Mustafa ve Nebil köyünü bombaladı. Yerel kaynaklar, Suriye rejimi ordusu güçlerinin de bazı köyleri top atışı ile bombaladığı bildirildi.
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