Rus savaş uçağı Su-57 düştü   

Rusya’nın doğusunda Khabarovsk bölgesinde 5'inci nesil Su-57 modeli savaş uçağının test uçuşu sırasında düştüğü bildirildi. Pilotun ise fırlatma koltuğu ile atlayarak paraşütle yere indiği belirtildi.

Rus haber ajansı TASS'da yer alan habere göre, uçak Khabarovsk bölgesinde Komsomolsk-on-Amur tesisleri yakınlarında ormanlık alana düştü. Paraşütle atlayan pilotun kurtarma ekiplerince düştüğü yerden alındığı ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.