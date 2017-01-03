Rus politolog: Esad Türkiye’nin önceliği değil

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 3 Ocak () - Rusya Bilimler Akademisi Doğu Bilimleri Enstitüsü Başkanı, BM’nin Suriye özel temsilcisi Staffan de Mistura’nın danışmanı Vitaliy Naumkin, Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad’ın geleceğine ilişkin konunun Türkiye için öncelikli olmadığını, fakat bu konunun Astana’daki görüşmede masaya yatırılacağını bildirdi.

Naumkin Rus haber ajansı Ria Novosti’ye yaptığı açıklamada, Türkiye için şimdi milli güvenlik tehdidinin mevcut olduğunu ve ilk sırada FETÖ, ikinci sırada Kürt sorunu ve daha sonra IŞİD ile mücadelenin yer aldığını belirtti.

Naumkin şu şekilde devam etti:

“Esad ise dördüncü sırada yer alıyor. Belki de Esad onlar için tehdit olmaktan tamamen çıkabilir, şimdilik bunu söylemek zor. Suriye krizinin çözüm anlaşmasının özellikleri yakın zamanda, bana göre Ocak ayının ortasında Astana’da düzenlenecek görüşmede belirlenecek.“