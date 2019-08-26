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Rus polisinden örnek davranış: Kayıp köpekleri sahipleri ile buluşturdu
Rusya’da bir polis memuru, devriye gezdiği sırada otoyolda iki köpeği fark etti. Bunun üzerine aracını durdurarak, köpekleri aracına alan polis memuru, köpeklerin taşıdığı tasmadaki numarayı arayarak, kayıp köpeklerin sahibine ulaştı. Görüntüler,...
DIŞ HABERLER 26.08.2019, 13:12
Rusya’da bir polis memuru, devriye gezdiği sırada otoyolda iki köpeği fark etti. Bunun üzerine aracını durdurarak, köpekleri aracına alan polis memuru, köpeklerin taşıdığı tasmadaki numarayı arayarak, kayıp köpeklerin sahibine ulaştı.
Görüntüler, Rusya’ya bağlı Karelya Cumhuriyeti’nde kaydedildi. Rusya İçişleri Bakanlığınca yapılan açıklamaya göre, bölgede devriye aracı ile görev yapmakta olan Aleksey Kuritsyn isimli bir polis memuru, otoyolda koşan 2 köpeği fark etti ve bunun üzerine aracını durdurup, köpeklere yaklaşmaya çalıştı. Köpekler ilk başta polis memuruna yaklaşmak istemedi, ancak polis memurunun aracının kapısını açarak beklemesi üzerine köpekler, araca girmeye karar verdi. Polis memuru, köpeklerin taşıdığı tasmadaki telefon numarasını arayarak, köpeklerin sahibine ulaşmayı başardı.
Köpeklerin sahibi ise köpeklerin, bir hafta önce ormanda yürüyüşe çıktıkları sırada kaybolduğunu ve bölgede köpeklerini aradığını, ancak bulamadığını belirtti.
Polis aracındaki kamera tarafından saniye saniye kaydedilen olayda, köpeklerin, kendilerini sahiplerine götüren polise yaklaşmaları ve hareketleri izleyenleri de tebüssüm ettiriyor.
Görüntüler, Rusya’ya bağlı Karelya Cumhuriyeti’nde kaydedildi. Rusya İçişleri Bakanlığınca yapılan açıklamaya göre, bölgede devriye aracı ile görev yapmakta olan Aleksey Kuritsyn isimli bir polis memuru, otoyolda koşan 2 köpeği fark etti ve bunun üzerine aracını durdurup, köpeklere yaklaşmaya çalıştı. Köpekler ilk başta polis memuruna yaklaşmak istemedi, ancak polis memurunun aracının kapısını açarak beklemesi üzerine köpekler, araca girmeye karar verdi. Polis memuru, köpeklerin taşıdığı tasmadaki telefon numarasını arayarak, köpeklerin sahibine ulaşmayı başardı.
Köpeklerin sahibi ise köpeklerin, bir hafta önce ormanda yürüyüşe çıktıkları sırada kaybolduğunu ve bölgede köpeklerini aradığını, ancak bulamadığını belirtti.
Polis aracındaki kamera tarafından saniye saniye kaydedilen olayda, köpeklerin, kendilerini sahiplerine götüren polise yaklaşmaları ve hareketleri izleyenleri de tebüssüm ettiriyor.
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