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Rus ordusu modern silahlarını arttıracak

 Siyamend Kaçmaz / Moskova, 21 Şubat () – Rusya Devlet Duması Savunma Komitesi Başkanı Vladimir Şamanov, 2021 yılına kadar Rusya ordusunda kullanılan modern silah payının en az yüzde 70’e çıkacağını açıkladı. Şamanov,...

Rus ordusu modern silahlarını arttıracak

 Siyamend Kaçmaz / Moskova, 21 Şubat () – Rusya Devlet Duması Savunma Komitesi Başkanı Vladimir Şamanov, 2021 yılına kadar Rusya ordusunda kullanılan modern silah payının en az yüzde 70’e çıkacağını açıkladı.

Şamanov, Devlet Dumasında askeri ataşelerle düzenlenen görüşmede, "2021 yılına kadar Rusya ordusundaki modern silah payının yüzde 70’e çıkarmasının öngören hedefin kesinlikle gerçekleştirileceği şüphesizdir. Şu an itibariyle milli sanayinin ihracatına bağımlılığını başarılı bir şekilde aşıyoruz, dolayısıyla Rus ordusunda kullanılan modern silahın payı genel olarak yüzde 58’e çıkmış bulunuyor“. dedi.

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