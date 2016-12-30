Murat VAROL () - Rusya Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı Uluslararası Mayın Eylem Merkezi Halep'te kaydettikleri fotoğrafları, ordunun web sitesinde paylaştı.
Rus ordusu Halep'ten fotoğraflar paylaştı
Murat VAROL () - Rusya Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı Uluslararası Mayın Eylem Merkezi Halep'te kaydettikleri fotoğrafları, ordunun web sitesinde paylaştı.
30 Aralık 2016 Cuma 10:13
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