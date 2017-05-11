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Rus milyarder, boşandığı karısına 453 milyon pound nafaka ödeyecek

İstanbul, 11 Mayıs, () - Britanya Mahkemesi, eşinden boşanan bir Rus milyarderin 453 milyon pound nafaka ödemesine hükmetti. Geçmişte petrol ve doğalgaz tüccarı olan ve ismi açıklanmayan 61 yaşındaki Rus işadamı, eski eşine 453 milyon...

Rus milyarder, boşandığı karısına 453 milyon pound nafaka ödeyecek

İstanbul, 11 Mayıs, () - Britanya Mahkemesi, eşinden boşanan bir Rus milyarderin 453 milyon pound nafaka ödemesine hükmetti.

Geçmişte petrol ve doğalgaz tüccarı olan ve ismi açıklanmayan 61 yaşındaki Rus işadamı, eski eşine 453 milyon pound ödeyecek. İngiltere hukuk tarihinin en büyük nafakası olan meblağ, yaklaşık 583 milyon dolar; Türk lirasıyla ise 2 milyar 86 milyon lira ediyor.

Moskova'da tanışıp evlenen ve İngiltere'deki Surrey kontluğuna taşınan çiftin boşanma davasında mahkeme, evlilik sırasında edinilen toplam mülkiyetin yüzde 41,5'inin kadına ödenmesine karar verdi. Kafkasyalı öldüğü öğrenilen Rus milyarderin, Doğa Avrupa kökenli eşiyle son birkaç yıldır İngiltere'de yaşadıkları belirtildi.

Mahkemede, milyarderin beş yıl önce bir Rus şirkete ait 1,3 milyar dolarlık hissesini sattığı açıklandı. Rus milyarder, elde edilen servetin biriktirilmesinde kendisinin katkısının daha fazla olduğunu savunurken, hakim ise erkek ve kadının "ailenin refahı için eşit katkıda bulunduğuna" hükmetti.

41 yaşında kadın, evlilik sırasında elde ettikleri toplam servetlerinin 1 milyar dolardan fazla olduğunu iddia etti.

Rus milyarderin adli süreç devam ederken ani bir karar alarak, evlenmeden önce de zengin olduğu savından vazgeçtiği belirtildi.

Son celsede karar açıklanırken, tarafların ikisi de mahkemeye bizzat katılmadı.

 

(Fotoğraflı)

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