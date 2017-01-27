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Rus meclisi, aile içi şiddet yasasını hafifleten tasarıyı onayladı

Edip Sönmez / İstanbul, 27 Ocak, () - Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'da, aile içi şiddetin bazı türlerini suç olmaktan çıkaran yasayı onaylandı. Üst parlamento ve Başkan Putin'in onayına gidecek olan tasarı, muhalefetin büyük tepkisini...

Rus meclisi, aile içi şiddet yasasını hafifleten tasarıyı onayladı

Edip Sönmez / İstanbul, 27 Ocak, () - Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'da, aile içi şiddetin bazı türlerini suç olmaktan çıkaran yasayı onaylandı. Üst parlamento ve Başkan Putin'in onayına gidecek olan tasarı, muhalefetin büyük tepkisini çekti.
Rus Duma'sında önerilen kanun teklifi, eşine ilk defa şiddet uygulayan ve ciddi yaralanmaya sebep olmayan saldırganların 2 yıl hapis istemiyle yargılanması yerine, sadece 15 gün gözaltına alınmasını öngörüyor. Rus kamuoyunda "tokat yasası" olarak adlandırılan tasarı, üst parlamento tarafından da onaylanması durumunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in onayına sunulacak.
Duma'da 3'e karşı 380 oy gibi ezici bir üstünlükle kabul edilen tasarıya, muhalefet sert tepki gösterdi.
"Kadın cinayetleri artacak" tepkisi
Rus Komünist Parti Milletvekili Yuri Sinelşikov, "Kadınlar zaten kendilerini suiistimal eden eşleriyle ilgili çoğu zaman polise ya da mahkemeye başvurmuyor. Artık daha da az başvuru ve daha çok cinayet olacak," yorumunda bulundu. BBC'nin aktardığına göre Rusya'da şiddet mağdurları için bir danışma örgütünün başkanı olan Maria Mokhova da, "Bu kanun aile içi zorbalığı aklıyor" ifadesini kullandı.
Rusya İçişleri Bakanlığı'nın istatistiklerine göre Rusya'da 2015 yılında 9800 kadın, gördüğü şiddet ve saldırılar sonucu hayatını kaybetti.

(Fotoğraflı)

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