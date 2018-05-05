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Rus kozmonot uzaydan ayın batışını yayınladı

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 5 Mayıs () - Rus kozmonot Oleg Artemev, Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan gerçekleştirdiği video çekiminde Ay’ın batımını ilk kez bu kadar net gözler önüne serdi. Dünya’nın ufuk çizgisindeki mavilik içinde...

Rus kozmonot uzaydan ayın batışını yayınladı

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 5 Mayıs () - Rus kozmonot Oleg Artemev, Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan gerçekleştirdiği video çekiminde Ay’ın batımını ilk kez bu kadar net gözler önüne serdi.
Dünya’nın ufuk çizgisindeki mavilik içinde yavaş yavaş kaybolan Ay’ın görüntülerini sosyal paylaşım sitesinden yayınlayan Rus Kozmonot, daha önceki bir paylaşımında da Kıbrıs’ın görüntülerine yer vermişti.
Oleg Artemev, Kıbrıs’ın görüntüsünü ”Tanrıça Afrodit’in doğum yeri, Uluslararası Uzay İstasyonu’nun yüksekliğinden. Önce ‘Olympus’un yüksekliğinden’ yazmak istedim.
“Kıbrıs, tabi ki küçük bir ülke ancak Akdeniz’in üçüncü büyük adası. Şimdi orada takipçilerim olabilir. O zaman gökyüzüne daha sık bakın ve bize selam verin” notu ile paylaştı. (Fotoğraflı)

Görüntü dökümü:
Ay’ın batışı

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