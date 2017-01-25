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Rus hükümeti, kırsal bölgelerin geliştirilmesi 6.8 milyar ruble ayırdı

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 25 Ocak () - Rusya hükümetinin bütçeden kırsal bölgelerin geliştirilmesine 6.8 milyar ruble ayırdığı bildirildi. Rusya hükümeti resmi sayfasında yapılan açıklamada, “İmzalanmış kararname uyarınca...

Rus hükümeti, kırsal bölgelerin geliştirilmesi 6.8 milyar ruble ayırdı

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 25 Ocak () - Rusya hükümetinin bütçeden kırsal bölgelerin geliştirilmesine 6.8 milyar ruble ayırdığı bildirildi.

Rusya hükümeti resmi sayfasında yapılan açıklamada, “İmzalanmış kararname uyarınca 2017 yılında 6786.1 milyon ruble sübvansiyon olarak federal bütçesinden bölge bütçelerine yatırıldı“ denildi.

Rusya’nın 76 bölgesi arasında dağıtılacak devlet desteği, genç aileler ve genç uzmanlar dahil olmak üzere sakinlerin konut koşullarının iyileştirilmesine 3.5 milyar ruble yatırıldı. 71 bölgedeki altyapının yeniden yapılandırılmasına 3.2 milyar ruble, 45 bölgede yaşayan girişimcilerin desteklenmesine 76.5 milyon ruble dağıtıldı.

Rusya Hükümetinin 54 bölgede yerleşim merkezlerine ve üretim tesislerine giden kırsal yolların inşaatına 8.3 milyar ruble ayırdığı da bildirildi.

Kararnamede belirttiği gibi sübvansiyonun ağırlıklı kısmı Başkurdistan (634 milyon ruble), Tataristan (578 milyon ruble), Udmurtya (520 milyon ruble) ve Omsk Oblastı’na (464 milyon ruble) şeklinde dağıtılacak.

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