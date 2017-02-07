Rus Hava Kuvvetleri, ani tatbikata başladı

Moskova, 7 Şubat, () - Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rusya Hava Kuvvetleri’nde Rusya’nın Baş Komutanı’nın kararıyla ani tatbikatın başladığını bildirdi.

Şoygu, askeri yönetim organlarının ve askeri birliklerinin savaşa hazırlık düzeylerini en üst düzeye çıkarmak için etkinlikleri yerine getirmeye başladıklarını belirtti.

Şoygu yaptığı açıklamada, “Tatbikat sırasında asıl önemin askeri nöbet durumuna, füze savunma sistemlerinin hazırlanması ve hava birliklerinin agresif eylemleri püskürtmeye hazırlık seviyelerine verilmesi gerek” diye konuştu.

Tatbikatta Başkomutanın belirlediği görevlerin yerine getirilmesi için Genelkurmay’da kontrol grupları oluşturuluyor.