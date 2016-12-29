Rus gümrükleri bütçeye 4.3 trilyon ruble katkı sağladı

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 29 Aralık () - Rusya Federal Gümrük Servisi (FTS), 28 Aralık itibari ile bütçeye 4.360 trilyon ruble aktararak bütçe planını zamanından önce yerine getirdi.

FTS Basın Servisi Temsilcisi tarafından Rus haber ajansı Ria Novosti’ye yapılan açıklamada, “FTS 2016 yılı federal bütçenin gelir kısmının oluşturulmasına ilişkin üzerine düşen tahmini görevi yerine getirdi. 28 Aralık tarihi itibari ile gümrük organları tarafından sağlanan gelir tahmini 4.357 trilyon ruble yerine 4.360 trilyon ruble oldu” denildi.

Açıklamaya şu şekilde devam edildi:

“FTS’nin 2020 yılına kadar kalkınma programı geliştirildi. Gümrük idaresi gelişmiş alana yükselecek. Dış ekonomik faaliyetlerin iyi niyetli katılımcıları için gümrük formaliteleri kolay ve rahat hizmete dönüşecek.”