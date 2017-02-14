”Rus fobisi ABD’nin yeni yönetimini de sardı”

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 14 Şubat () –Rusya Federasyon Konseyi Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkanı Konstantin Kosaçev, ABD Başkanı’nın eski danışmanı Michael Flynn’in dile getirdiği Ruslarla diyaloğa hazırlığın Washigton’da suç olarak algılandığını ve Rus fobisinin yeni ABD idaresini de etkilediğini bildirdi.

Senatör Facebook hesabından yaptığı açıklamada, “Ya Donald Trump Beyaz Saray’da bağımsızlığını kazanamadı ve onu sürekli köşeye sıkıştırıyorlar ya da Rus fobisi yeni yönetimi de baştan sona sardı” ifadesini kullandı.

Senatör, en baştan beri Trump’ın danışmanı olarak atanan Flynn’in Rus yandaşı olduğunu söylemek için erken olduğunu dile getirdiğini, onun Temmuz ayında çıkan ve Rusya’nın ABD’ye karşı olduğunun söylendiği "The Field of Fight" kitabını okumanın yeterli olduğunu belirtti.

Kosaçev devam etti, “Fakat Flynn birçok diğer Amerikalı politikacıdan farklı olarak diyaloğa açıktı, Moskova’da bulundu ve Washington’daki büyükelçimizle görüştü. Fakat Ruslarla diyaloğa hazırlık Washigton’da suç olarak algılanıyor. Danışmanın Rus büyükelçiyle teması yüzünden istifa etmesini sağlamak paranoyaklık değil ölçülemeyecek derecede kötü birşey.”