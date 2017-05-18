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Rus Federasyon Konseyi: "ABD için Esad ile mücadele, terörle mücadeleden önemli”

Moskova, 18 Mayıs, () - Federasyon Konseyi Uluslararası Komite Başkanı Konstantin Kosaçev, ABD’nin Rusya’ya “Suriye hükümetini desteklediği gerekçesiyle" uyguladığı yaptırımların Washington’un tavrını kanıtladığını, ABD için...

Rus Federasyon Konseyi: "ABD için Esad ile mücadele, terörle mücadeleden önemli”

Moskova, 18 Mayıs, () - Federasyon Konseyi Uluslararası Komite Başkanı Konstantin Kosaçev, ABD’nin Rusya’ya “Suriye hükümetini desteklediği gerekçesiyle" uyguladığı yaptırımların Washington’un tavrını kanıtladığını, ABD için Esad ile mücadelenin terörle mücadeleden daha önemli olduğunu söyledi.

Kosaçev sosyal paylaşım sitesi Facebook hesabından yaptığı açıklamada, “ABD kongresi tarafından Rusya ve İran’a Esad rejimini desteklemek sebebiyle uygulanan yaptırımlar Washington’un tavrını göstermeye devam ediyor. Esad ile mücadele terörle mücadeleden daha önemli” ifadesini kullandı.

Kosaçev sözlerine şöyle devam etti: “Saldırılar için sebep olarak Esad’ın gösterilmesi etkili bir mücadele yöntemi bulunamayan terörden daha rahat. Bununla beraber, Rusya, İran ve Esad ile mücadele hiç konforlu değil.

"Füze saldırısının ardından Washington’un devam etmesi gerekecek ve tüm bu yaptırım inisiyatifleri Beyaz Saray’ın Suriye’deki olayların değerlendirmesinde haklı olduğunu göstermek için gerçekleştiriliyor.

"Washington Cenevre ve Astana sürecinden çıktı, çünkü burada Beyaz Saray’ın diplomatik kıskançlığı ve kendi inisiyatifiyle gerçekleşmeyen herşeyi dışlamaya çalışması söz konusu.

"Ayrıca, Trump yönetimine de Rusya, İran ve Türkiye ile işbirliği yapması veya Esad rejimiyle mücadele etmesi arasında seçim şansı bırakmadılar.”

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