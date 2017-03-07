Rus ekonomisinde “Blok zincirleme teknolojisi“ kullanılacak

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 7 Mart () – Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev, Ekonomik Kalkınma Bakanlığı ve Haberleşme Bakanlığının kamu ve ekonomi yöneticiliği alanlarında “ Blok zincirleme teknolojisi ”nin uygulanmasını değerlendirmelerini istedi.

Başbakan Yardımcıları ile görüşme sırasında açıklamalarda bulunan Medvedev, söz konusu teknolojinin işlerin yürütülmesine yer alan bürokratikleşmeyi kısıtlayabileceğini belirterek, “Bu teknolojinin hem kamu işleri hem ekonomi alanları olmak üzere yönetim sistemimizde uygulanıp uygulanmamasını değerlendirmek lazım. Nasıl olsa bu konu yeni ve popüler, Haberleşme ve Ekonomik Kalkınma Bakanlıklarının ‘Sanal ekonomi’ programının hazırlanmasında bu teknoloji uygulama imkanının değerlendirmesini istedim“ dedi.