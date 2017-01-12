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"Rus ekonomisi 2017 yılında kendinden emin"

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 12 Ocak () - Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Oreşkin, Rus ekonomisinin 2017 yılına kendinden daha emin başladığını ifade etti. Oreşkin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı toplantı sonucunda şunları...

"Rus ekonomisi 2017 yılında kendinden emin"

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 12 Ocak () - Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Oreşkin, Rus ekonomisinin 2017 yılına kendinden daha emin başladığını ifade etti.

Oreşkin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı toplantı sonucunda şunları söyledi:

” Ekonomik duruma ilişkin konuları görüştük. Burada belirli olumlu haberler var. Rus ekonomisi 2017 yılına kendinden daha emin bir şekilde ekonomik artışla başlıyor. İş sektöründe de pozitif tavırlar gözlemledik. İş sektörünün istikrar endeksi 2011-2012 yıllarının düzeyinde, son 5-6 yılın en üst düzeyinde bulunuyor.”

Bazı sektörlerin düzelme eğilimi gösterdiğini belirten Bakan, “Ekonomik eğilim için bu ivme çeşitli değerlere yansıdı bile. Sanayi üretiminde artış temposu daha üst seviyede. Ayrıca, demir yolundaki yoğunluk ve elektrik enerji tüketimi de artış gösteriyor” dedi.

 

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