Rus Devlet Duma'sı, tasarruf ettiği 780 milyon rubleyi iade etti

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 25 Ocak () - Devlet Duması Başkanı Vyaçeslav Volodin, 2016 yılında Devlet Duması’nın tasarruf ettiği 779.5 milyon rubleyi federal bütçeye yatırdığını açıkladı.

Volodin, “2016 yılı sonucunda Devlet Duması, bütçeden kendi faaliyetlerine ayrılan paranın 779 milyon 494 bin 700 rublesini tasarruf etmeyi başardı. Bütçe yasası uyarınca bu para federal bütçeye geri yatırıldı. Bu tasarruf, Devlet Duması’nın ve milletvekillerinin çalışmalarının optimizasyonu sayesinde sağlandı“ diye ifade etti.

Milletvekilleri ve asistanlarının maaşının optimizasyonundan ötürü 283 milyon 200 bin rublenin tasarruf ettiğini bildiren Volodin, “Yeni seçilmiş milletvekillerinin otellerde konaklandırılması için harcamalar 209 milyon 400 bin ruble azaldı, milletvekillerine alınan uçak biletlerine 45 milyon 500 bin daha az harcandı. Kurumsal seyahatlere yapılan harcamalar da 40 milyon 700 bin azaldı“ diye açıkladı.

Volodin, bölgesel harcamaların da azaldığına işaret ederek “Bölgesel harcamaları 132 milyon 500 bin ruble azalttık. Yabancı heyetlerinin konaklandırılmasına ve ağırlanmasına da harcamaları azaltmayı başardık“ şeklinde konuştu.