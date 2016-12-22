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Rus Büyükelçi: Karlov'un ölümü Türkiye’yle ilişkilerimizi daha da güçlendirecek

Rusya’nın İran’daki Büyükelçisi Levan Jagaryan, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un ölümünün, suikastı planlayanların hedeflediğinin aksine Ankara- Moskova ilişkilerini daha da güçlendireceğini söyledi. İran’ın...

Rus Büyükelçi: Karlov'un ölümü Türkiye’yle ilişkilerimizi daha da güçlendirecek
Rusya’nın İran’daki Büyükelçisi Levan Jagaryan, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un ölümünün, suikastı planlayanların hedeflediğinin aksine Ankara- Moskova ilişkilerini daha da güçlendireceğini söyledi.

İran’ın yarı resmi Tasnim Haber Ajansı’na demeç veren Rus Büyükelçi, Karlov’a yapılan suikastın arkasındaki asıl hedefin ikili ilişkilerini bozmak olduğunu ifade etti.

Karlov’un ölümünün ikili ilişkileri nasıl etkileyeceği sorusana karşılık Rus Büyükelçi, “Bu mesele, ikili işbirliğinin daha da gelişmesine sebep olacaktır. Bunu yapanlar Türkiye- Rusya arasındaki ikili ilişkileri bozmayı amaçlıyordu. Onların hedeflediğinin tam aksine biz Türkiye devletiyle daha çok ve daha iyi işbirliği içinde olacağız” diye konuştu.

Suikastı düzenleyenler mutlaka cezalandıracak

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in oluruyla Rusya’dan uzman bir ekibin Türkiye’ye geldiğini hatırlatan Jagaryan, “Suikastın kimler tarafından düzenlendiği mutlaka deşifre olacak ve cezalarını çekecekler” ifadesi kullandı.

Rus uçağının Türkiye tarafından düşürülmesi ile bozulan ikili ilişkilerin ortak çabalar sonucu düzeldiğini kaydeden Rus diplomat, “ Bu yakınlaşma sadece ikili ilişkileri değil başta Suriye olmak üzere bölge sorunlarının çözümüne olumlu katkı sunacak” dedi.

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