Rus Büyükelçi Andrey Karlov’un adı posta pullarında yaşayacak

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 26 Ocak () - “Rusya Federasyonu’nun Kahramanları” serisine yeni bir pul ekleniyor. Türkiye’de öldürülen Rus Büyükelçi Andrey Karlov’un anısına Şubat 2017’de yeni bir pul çıkartılacak.
“Poçta Rossii” tarafından yapılan açıklamada, posta pulunun 19 Aralık 2016’da Ankara’daki terör saldırısı sonucunda hayatını kaybeden Büyükelçi Andrey Karlov’a özel yapılacağı ifade edildi.
Tüm ülkede “Poçta Rossii” şubelerinde yer alacak posta pulunu, satışa sunulduğu ilk gün Myasnitskaya Sokağı’nda ve St. Petersburg’da Poçtamtskaya Sokağı’nda yer alan merkez postanelerinde ilk güne özel damgayla almanın mümkün olduğu belirtildi.