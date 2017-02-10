Rus bankaları Ocak’ta 115 milyar ruble kazandı

Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, ilk verilere göre geçtiğimiz Ocak ayında Rus bankalarının yaklaşık 115 milyar ruble kazandığını açıkladı.

Rusya’nın bölgesel bankalar kurumu temsilciler ile bir araya gelen Nabiullina, “Ocak ayında ilk verilere göre gelirimizin olduğunu görüyoruz. Ocak ayında yaklaşık 115 milyar ruble kazanıldı, bu iyi bir göstergedir“ dedi.

2016 yılının Aralık ayında Rus bankalar 141 milyar ruble, 2016 yılı içerisinde de 930 milyar ruble kazandı. 2015 yılına kıyasla bankaların 4.8 kat daha çok gelir ele aldığı bildirildi.