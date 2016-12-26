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Rus askerler Halep’e 11 ton insani yardım gönderdi

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 26 Aralık () - Rusya’nın Suriye Ateşkes Merkezi askerleri Halep’in doğu bölgelerinde yaşayan vatandaşlara yaklaşık 11 ton insani yardım gönderdiler. Rusya Savunma Bakanlığı’nın resmi internet sitesinden...

Rus askerler Halep’e 11 ton insani yardım gönderdi

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 26 Aralık () - Rusya’nın Suriye Ateşkes Merkezi askerleri Halep’in doğu bölgelerinde yaşayan vatandaşlara yaklaşık 11 ton insani yardım gönderdiler.

Rusya Savunma Bakanlığı’nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, “Gün içerisinde 5 insani etkinlik düzenlendi, bunların çerçevesinde Suriye’deki vatandaşlara insani yardımlar gönderildi. Halep’in doğusunda vatandaşların geçici olarak yaşadıkları Zhibrin bölgesine 5 ton, Sheikh Maqsoud bölgesine 2 ton, Sahur bölgesine 2 ton, Ansari bölgesine 2 ton yardım gönderildi” denildi.

Açıklamada, Halep’in doğu bölgelerini terk eden vatandaşlar için beslenme ve ilk yardım ihtiyaçları noktalarının çalışmaya devam ettiği belirtildi.

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