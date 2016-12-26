Rus askerler Halep’e 11 ton insani yardım gönderdi

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 26 Aralık () - Rusya’nın Suriye Ateşkes Merkezi askerleri Halep’in doğu bölgelerinde yaşayan vatandaşlara yaklaşık 11 ton insani yardım gönderdiler.

Rusya Savunma Bakanlığı’nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, “Gün içerisinde 5 insani etkinlik düzenlendi, bunların çerçevesinde Suriye’deki vatandaşlara insani yardımlar gönderildi. Halep’in doğusunda vatandaşların geçici olarak yaşadıkları Zhibrin bölgesine 5 ton, Sheikh Maqsoud bölgesine 2 ton, Sahur bölgesine 2 ton, Ansari bölgesine 2 ton yardım gönderildi” denildi.

Açıklamada, Halep’in doğu bölgelerini terk eden vatandaşlar için beslenme ve ilk yardım ihtiyaçları noktalarının çalışmaya devam ettiği belirtildi.