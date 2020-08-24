Rus siyasetçi Vladimir Jirinovski, Rus askeri Suriye'ye girmese Türkler şimdi Şam'da olurdu" Rus siyasetçi Vladimir Jirinovski, "Rus askeri Suriye'ye girmese Türkler şimdi Şam'da olurdu" diye konuştu.

Yahudi asıllı Rus politikacı Jirinovski, "Türkiye'nin Rusya'da bulunan Türki Cumhuriyetleri bir araya getirerek Turan Birliği'ni kurma hayali kurduğunu" iddia etti. İlk fırsatta harekete geçecekler Vladimir Jirinovski, konuk olduğu televizyon programında, "Türkiye'nin Rus topraklarında gözü var. Sovyetler Birliği ordusunda görev yaptığım sırada Türk ordusu üzerinde çalıştım. Hepimiz özellikle Türkiye'nin 3. Ordusu üzerinde yoğunlaşıyorduk. Çünkü Kafkasya'ya saldıracak olan ordu buydu. İlk olumlu ışıkta saldırmayı planlıyorlardı. 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Türkiye Kafkasya'yı almayı tamamen unuttu.

Her zaman Rusya'nın topraklarını almak istediler" ifadelerini kullandı.Rusya'nın Esed'e verdigi destek Ankara'yı kızdırdıPutin yönetiminin Türkiye ekonomi yapısını tamamen Rusya'ya bağımlı kılmaya çalıştığını söyleyen Jirinovski, Türklerin Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad’a destek verdiklerinden dolayı Ruslara kızgın olduğunu" belirtti.



“ Rus müdahalesi olmasa Türkler şimdi Şam'da idi ” Jironovski " Şayet Rus Ordusu Suriye savaşına dahil olmasa Türkler kısa bir süre içerisinde Şam'ı ele geçirirlerdi.

Suriye ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya bir doğalgaz boru hattı geçerdi yani Katar gazı Avrupa'ya taşınabilirdi.



Avrupa bu durumda bizden asla doğalgaz almazdı ve kaynaklarımız burada paslanmaya bırakılırdı.Türkiye zenginleşirdi ve Amerikalılar Avrupa'yı Rus enerji kaynaklarına bağımlılıklarından kurtarırdı.

Türkiye Ortadoğu'ya hakim olurdu." diye konuştu. Kaynak: Biz olmasak Türkler Şam'a girmişti