Son Dakika
Rus Araştırma Enstitüsü: son 50 beyaz balina serbest bırakılacak
Rus Balıkçılık ve Okyanus Bilimi Araştırma Enstitüsü (VNIRO), yerel medyanın 'balina hapishanesi' olarak adlandırdığı Srednyaya Koyu'nda tutulan son 50 beyaz balinanın serbest bırakılacağını açıkladı. Açıklamada, bilim insanlarından...
DIŞ HABERLER 25.10.2019, 11:52
Rus Balıkçılık ve Okyanus Bilimi Araştırma Enstitüsü (VNIRO), yerel medyanın 'balina hapishanesi' olarak adlandırdığı Srednyaya Koyu'nda tutulan son 50 beyaz balinanın serbest bırakılacağını açıkladı.
Açıklamada, bilim insanlarından oluşan bir kurulun, balinaların doğal ortamına serbest bırakılmasıyla ilgili yapılacak hazırlıklar için görüştüğü ve bu görüşmede tüm balinaları bir seferde salınmasına karar verildiği belirtildi.
Daha önce bazı balinaların Sakhalin bölgesinden Ohotsk Denizi'nde bırakıldığı ancak yapılan görüşmede kurulun, bu defa balinaları Primorskiy bölgesinden Doğu Denizi'ne (Japon Denizi) bırakma kararı aldığı da açıklamada yer aldı.
50 balinanın tek seferde transferi için söz konusu balinaları taşıma kapasitesi olan 'Zodiac' ve 'Professor Kaganovsky' isimli 2 araştırma gemisinin kullanılması planlanıyor. Ayrıca, transfer işleminin gelecek hafta gerçekleşeceği ve balinaların doğal ortamına salınmasıyla birlikte serbest bırakılma işleminin son bulacağı bildirildi.
Açıklamada, bilim insanlarından oluşan bir kurulun, balinaların doğal ortamına serbest bırakılmasıyla ilgili yapılacak hazırlıklar için görüştüğü ve bu görüşmede tüm balinaları bir seferde salınmasına karar verildiği belirtildi.
Daha önce bazı balinaların Sakhalin bölgesinden Ohotsk Denizi'nde bırakıldığı ancak yapılan görüşmede kurulun, bu defa balinaları Primorskiy bölgesinden Doğu Denizi'ne (Japon Denizi) bırakma kararı aldığı da açıklamada yer aldı.
50 balinanın tek seferde transferi için söz konusu balinaları taşıma kapasitesi olan 'Zodiac' ve 'Professor Kaganovsky' isimli 2 araştırma gemisinin kullanılması planlanıyor. Ayrıca, transfer işleminin gelecek hafta gerçekleşeceği ve balinaların doğal ortamına salınmasıyla birlikte serbest bırakılma işleminin son bulacağı bildirildi.
19°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 25 Ekim 2019
|İmsak
|05:55
|Güneş
|07:20
|Öğle
|12:53
|İkindi
|15:47
|Akşam
|18:16
|Yatsı
|19:36
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|8
|17
|2. Trabzonspor
|8
|15
|3. Fenerbahçe
|8
|14
|4. Başakşehir
|8
|14
|5. Malatyaspor
|8
|13
|6. Galatasaray
|8
|13
|7. Sivasspor
|8
|12
|8. Konyaspor
|8
|12
|9. Gaziantep FK
|8
|11
|10. Antalyaspor
|8
|11
|11. Göztepe
|8
|9
|12. Beşiktaş
|8
|9
|13. Ankaragücü
|8
|9
|14. Denizlispor
|8
|8
|15. Kasımpaşa
|8
|8
|16. Çaykur Rizespor
|8
|8
|17. Gençlerbirliği
|8
|6
|18. Kayserispor
|8
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|8
|17
|2. Akhisar Bld.Spor
|8
|16
|3. Fatih Karagümrük
|8
|15
|4. Altay
|8
|15
|5. Ümraniye
|8
|14
|6. Keçiörengücü
|8
|14
|7. Balıkesirspor
|8
|13
|8. Bursaspor
|8
|12
|9. İstanbulspor
|8
|11
|10. Erzurum BB
|8
|11
|11. Adana Demirspor
|8
|10
|12. Menemen Belediyespor
|8
|8
|13. Adanaspor
|8
|7
|14. Osmanlıspor
|8
|7
|15. Altınordu
|8
|5
|16. Boluspor
|8
|5
|17. Giresunspor
|8
|5
|18. Eskişehirspor
|8
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|9
|25
|2. Man City
|9
|19
|3. Leicester City
|9
|17
|4. Chelsea
|9
|17
|5. Arsenal
|9
|15
|6. Crystal Palace
|9
|14
|7. Tottenham
|9
|12
|8. Burnley
|9
|12
|9. Sheffield United
|9
|12
|10. Bournemouth
|9
|12
|11. West Ham
|9
|12
|12. Aston Villa
|9
|11
|13. Wolverhampton
|9
|11
|14. M. United
|9
|10
|15. Everton
|9
|10
|16. Brighton
|9
|9
|17. Southampton
|9
|8
|18. Newcastle
|9
|8
|19. Norwich City
|9
|7
|20. Watford
|9
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|9
|19
|2. Real Madrid
|9
|18
|3. Granada
|9
|17
|4. Real Sociedad
|9
|16
|5. Atletico Madrid
|9
|16
|6. Sevilla
|9
|16
|7. Villarreal
|9
|14
|8. Athletic Bilbao
|9
|13
|9. Getafe
|9
|13
|10. Valencia
|9
|13
|11. Levante
|9
|11
|12. Real Valladolid
|9
|11
|13. Osasuna
|9
|11
|14. Deportivo Alaves
|9
|11
|15. Mallorca
|9
|10
|16. Eibar
|9
|9
|17. Celta de Vigo
|9
|9
|18. Real Betis
|9
|9
|19. Espanyol
|9
|5
|20. Leganés
|9
|2