Rumların katlettiği Kıbrıslı Türk şehitler 45 yıl aradan sonra defnedildi

Kıbrıs'ta Muratağa katliam çukurunda 14 Ağustos 1974 tarihinde Rumlar tarafından toplu olarak katledilen şehitlerden kimlik tespiti yapılan 21’i, devlet töreniyle Muratağa-Sandallar Şehitliği’ne defnedildi.

Cenaze namazları Din İşleri Dairesi Başkanı Talip Atalay tarafından kıldırılırken, törene; Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve çok sayıda yetkili katıldı. Defin sırasında, şehitler için saygı duruşunda bulunuldu, saygı atışı gerçekleştirildi.

Törende konuşan Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Başkanı Gürsel Benan, 45 yıl önce 14 Ağustos 1974 tarihinde Muratağa Sandallar ve Atlılar köylerinde dünyanın seyretmekle yetindiği, 26 günlük bebekten 95 yaşındaki ihtiyara kadar savunmasız 126 insanı katledenleri lanetlediklerini, şehitleri de bir kez daha rahmetle andıklarını ifade etti.

Benan, “Bugün bir vatan yaratılmışsa kendi topraklarımızda, kendi bayrağımız altında hür yaşayabiliyorsak; elbette tüm oluşumların temeli şehitlerimizin asil kanlarıyla sulanmıştır” dedi.

21 ŞEHİDİN ADI

Kayıp Şahıslar Komitesi’nin çalışmaları sonucunda kimlik tespiti yapılan şehitlerin adları şöyle:

Zalihe Hüseyin, Havva Mustafa, Tacay Mustafa, Temray Mustafa, Erdinç Hüseyin, Emine Hüseyin, Seval Hüseyin, Türker Mustafa, Dudu Ali Osman, Hasan Sadık, Naziyet Mehmet, Enver Hüseyin, Ahmet Erdoğan, Hüseyin Erdoğan, Erdoğan Aziz, Mehmet Hüseyin, Ertan Hüseyin, Gültekin Süleyman, Ayşe Erdoğan, Zehra Erdoğan ve Kadriye Erdoğan