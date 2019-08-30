Rumlardan 'AB gemileri etrafımıza konuşlansın' önerisi
Sefa KARAHASAN, LEFKOŞA ()-RUM Savunma Bakanı Savvas Angelidis, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin deniz kuvvetlerine ait gemilerinin Kıbrıs’ın geniş bölgesinde konuşlandırılması önerisinde bulundu. Helsinki’de gerçekleştirilen AB...
Sefa KARAHASAN, LEFKOŞA ()-RUM Savunma Bakanı Savvas Angelidis, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin deniz kuvvetlerine ait gemilerinin Kıbrıs’ın geniş bölgesinde konuşlandırılması önerisinde bulundu.
Helsinki’de gerçekleştirilen AB Savunma Bakanları gayri resmi toplantısına katılan Angelidis, AB donanmasının koordinasyonuna ilişkin görüşmenin hazırlık aşamasında olduğunu ve Avrupa Birliği’nin belirli bölgelerinin istikrarı ve güvenliğinin geliştirilmesini hedeflediklerini kaydetti.
YUNANİSTAN DESTEKLİYOR
Konuya ilişki ön hazırlığın konseyin komiteleri düzeyinde başladığını ifade eden Angelidis, doğalgaz yataklarının geliştirilmesinin amacının, Avrupa’ya yönelik alternatif bir kaynağın yaratılması olduğunu söyledi. Rum Bakan, "Bu nedenden dolayı AB konudan doğrudan etkileniyor" dedi.
Rum Politis gazetesi, Güney Kıbrıs’ın bu görüşünün Yunanistan tarafından da desteklendiğini, Doğu Akdeniz’in güvenliği konusunun Fransa tarafından da dile getirildiğini yazdı.
Rumlar, Türkiye’nin hem sondaj, hem de savaş gemilerinin Doğu Akdeniz’den çekilmesini istiyor.
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Ak Parti 2. Bölge Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han
Ak Parti Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han ile Röportaj
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