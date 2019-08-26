banner325

Son Dakika

Rumlar Kapalı Maraş’a yeni belediye başkanı seçti

KIBRIS'ta Rumlar, 45 yıldır kapalı olan Maraş için yeni sözde 'belediye başkanı' seçti. Rum tarafında dün gerçekleşen seçimde, oyların yüzde 48,94'ünü alan Simos Yoannu sözde başkan seçildi.  31 bin 584 seçmenin olduğu...

DIŞ HABERLER 26.08.2019, 14:55
Rumlar Kapalı Maraş’a yeni belediye başkanı seçti
KIBRIS'ta Rumlar, 45 yıldır kapalı olan Maraş için yeni sözde 'belediye başkanı' seçti.

Rum tarafında dün gerçekleşen seçimde, oyların yüzde 48,94'ünü alan Simos Yoannu sözde başkan seçildi. 

31 bin 584 seçmenin olduğu Güney Kıbrıs'ta, Rumlar sandığa ilgi göstermedi. Limasol'da kurulan 19 seçim merkezinde sadece 9 bin 707 kişi sandık başına gitti.

Seçim sonucunda ana muhalefet AKEL ve muhalefet partileri DİKO, Vatandaşlar İttifakı ve DİPA'nın desteklediği Simos Yoannu, 4 bin 697 seçmenin oyunu aldı. İktidar partisi DİSİ’nin desteklediği aday Nikos Karullas ise yüzde 26,23 oy oranıyla seçimi ikinci sırada tamamladı.

HEDEF: GERİ DÖNMEK

Seçim sonucunun açıklanmasından sonra konuşan Yoannu, "Bu büyük bir görev" dedi. Hedefinin Maraş'a dönmek olduğunu belirten Yoannu şöyle devam etti; "Büyük bir mücadele vereceğiz. Birlikte hareket etmek zorundayız. Maraş'a dönmek için ortak bir hedefimiz ve ortak vizyonumuz var."

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) hükümeti, Maraş'ın açılması için çalışma başlatmıştı. Maraş, Türk tarafının kontrolünde açılacak.

'Hayalet Şehir' olarak da bilinen Maraş, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’nin aldığı karar uyarınca 1974 yılında hem yerleşime hem de iskâna kapatılmıştı.

Yorumlar (0)
28°
açık
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 26 Ağustos 2019
İmsak 04:45
Güneş 06:17
Öğle 13:11
İkindi 16:55
Akşam 19:55
Yatsı 21:21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 2 6
2. Alanyaspor 2 6
3. Denizlispor 2 6
4. Çaykur Rizespor 2 6
5. Trabzonspor 2 4
6. Sivasspor 2 3
7. Malatyaspor 2 3
8. Beşiktaş 2 3
9. Antalyaspor 2 3
10. Ankaragücü 2 2
11. Konyaspor 2 2
12. Kayserispor 2 1
13. Galatasaray 2 1
14. Kasımpaşa 2 1
15. Gençlerbirliği 1 0
16. Başakşehir 2 0
17. Göztepe 2 0
18. Gazişehir 1 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 2 6
2. Hatayspor 2 6
3. Fatih Karagümrük 2 6
4. Adana Demirspor 2 4
5. Keçiörengücü 2 4
6. Adanaspor 2 3
7. Akhisar Bld.Spor 2 3
8. Osmanlıspor 2 3
9. Bursaspor 2 3
10. Balıkesirspor 2 3
11. Menemen Belediyespor 2 3
12. İstanbulspor 1 1
13. Erzurum BB 2 1
14. Boluspor 2 1
15. Altay 1 0
16. Altınordu 2 0
17. Giresunspor 2 0
18. Eskişehirspor 2 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 3 9
2. Man City 3 7
3. Arsenal 3 6
4. Leicester City 3 5
5. M. United 3 4
6. Burnley 3 4
7. Tottenham 3 4
8. Brighton 3 4
9. Sheffield United 3 4
10. Crystal Palace 3 4
11. Bournemouth 3 4
12. Everton 3 4
13. Chelsea 3 4
14. West Ham 3 4
15. Wolverhampton 3 3
16. Aston Villa 3 3
17. Norwich City 3 3
18. Southampton 3 3
19. Newcastle 3 3
20. Watford 3 0
Takımlar O P
1. Sevilla 2 6
2. Atlético Madrid 2 6
3. Real Madrid 2 4
4. Real Valladolid 2 4
5. Athletic Bilbao 2 4
6. Real Sociedad 2 4
7. Deportivo Alaves 2 4
8. Osasuna 2 4
9. Barcelona 2 3
10. Levante 2 3
11. Mallorca 2 3
12. Celta de Vigo 2 3
13. Villarreal 2 1
14. Granada 2 1
15. Eibar 2 1
16. Getafe 2 1
17. Valencia 2 1
18. Espanyol 2 1
19. Leganés 2 0
20. Real Betis 2 0
Günün Karikatürü Tümü
Karikatür 3