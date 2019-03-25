Rum polisi, KKTC'ye geçmek isteyen Japon bilim insanını engelledi

Sefa KARAHASAN, LEFKOŞA () - DOĞU Akdeniz Üniversitesi’ndeki (DAÜ) Fizik Günleri'ne katılmak üzere, Rum Larnaka havaalanından Ada'ya giriş yapmak isteyen Japon Yrd. Doç. Dr. Tomotako Kitamura’nın, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gidişi engellendi.



Olay 20 Mart Çarşamba günü meydana geldi. Kitamura, DAÜ'deki Fizik Günleri'ne katılmak üzere Japonya'dan Kıbrıs Rum Kesimi'ndeki Larnaka havaalanına uçtu. İddiaya göre, Japon bilim insanı, Rum polisi "KKTC yasadışıdır, oraya geçişinize izin veremeyiz" diyerek, geçişine izin vermedi.

Larnaka havaalanında 9 saat bekletilen Tokomato Kitamura, Ada'ya sokulmadı ve Dubai'ye gönderildi. Kitamura, Dubai'deki DAÜ ofisine konuyla ilgili bilgi verdi. DAÜ Rektörlüğü'nün girişimleri üzerine, Kitamura, İstanbul üzerinden KKTC'ye getirildi.

'SORGULANDIM'

Kitamura, DAÜ'lü yetkililerle birlikte basının karşısına çıktı ve Rum Larnaka Havaalanı'nda yaşadıklarını anlattı. Kitamura, "Japonya’nın Güney Kıbrıs Büyükelçiliği internet sitesine girerek araştırma yaptım. Sitede vize istenmediği, ayrıca KKTC’ye geçişlerde bir sıkıntı olmadığı bilgisinin yer aldığını gördüm. Bunun üzerine DAÜ'deki fizik günlerine katılmak için bir gün önce Larnaka Havalimanı’na geldim. Larnaka Havalimanı’nda pasaportuma mühür vurulduktan sonra, bana 'niçin geldiğim' soruldu. Ben de 'DAÜ'deki Fizik Günleri' için' cevabını verdim. Bunun üzerine bir odaya götürülerek sorgulandım" diye konuştu.

KIBRIS SORUNU SORUSU

DAÜ'ye ait davet ve broşürleri göstermesine rağmen Rum Polisi'nin engelini aşamadığını anlatan Kitamura, daha sonra ikinci bir odaya alındığını söyledi. Japon bilim insanı şöyle devam etti; "İkinci odadaki sorguda bana 'Kıbrıs sorununu biliyor musun?' diye sordular. 'Bilmiyorum. Ben akademisyenim. Sadece fizik sunumu yapmaya geldim. Sizin sorununuzla ilgim yok. Politika yapmaya gelmedim. Kıbrıs sorunuyla ilgilenmiyorum. Fizik sorunlarıyla ilgileniyorum' cevabını verdim. Sonra bana KKTC'nin 'yasa dışı' olduğu söylendi. Pasaportuma ve belgelerime el konuldu. 9 saat alanda bekletildikten sonra beni Dubai'ye gönderdiler."

'ZARAR VERİCİ, ENGELLEYİCİ'

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam da, Kitamura’yla biraraya geldi. Osam, “Sizin gibi değerli bilim insanlarına kapımız her zaman açık. DAÜ’de bir çok ülkeden akademisyen görev yapıyor” dedi. Rektör Yard. Doç. Dr. Cem Tanova da, Rumların tavrını, “Böyle zarar verici ve engelleyici tutumlar olmasa üniversiteler iş birliği ve barış için kullanılabilecek en önemli kurumlar” şeklinde eleştirdi.