Rum liderden doğalgaz önerisi: Türkiye, Rumların münhasır ekonomik bölgesini tanısın

KIBRIS Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis, doğalgaz konusunda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'ya öneri paketi sundu.

Rum lider, Kıbrıslı Türklerin doğalgaz konusunda sadece 'bilgilendirilebileceğini' ifade ettiği önerisinde, Türkiye'nin 'Kıbrıs (Rum) Cumhuriyeti'nin münhasır ekonomik bölgesini tanıması şartı koştu.

Öneriye göre Türkiye'nin doğu akdenizdeki faaliyetlerini sona erdirmesi ve bölgeden çekilmesi isteniyor.

Anastasiadis'in önerisi, KKTC'de 5 gündür temaslar yapan BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs sorunu için atadığı Geçici Özel Danışman Jane Holl Lute ile Akıncı'ya iletildi.



KKTC medyası önerileri, 'Anastasiadis kabul edilmesin diye öneri yapıyor' manşetiyle verdi.

Rum liderin önerilerinde öne çıkan başlıklar şöyle;

1. Doğalgaz konusu, Kıbrıslı Türklerle ele alınıp görüşülmeyecek. Oluşturulacak bir mekanizmayla Kıbrıslı Türkler sadece bilgilendirilecek.

2. Türkiye, çözüm olmadan 'Kıbrıs Cumhuriyeti’yle anlaşıp Rumların Münhasır Ekonomik Bölgeleri'ni tanıyacak.

3. Türkiye, 2'nci maddede belirtildiği şekilde 'Kıbrıs Cumhuriyeti’yle anlaşmaya varır ve anlaşmayı imzalarsa, çözüm olmasa da doğalgazdan elde edilecek gelirden, yurttaşlık, vatandaşlık oranına uygun olarak Kıbrıs Türk tarafına da payı verilebilecek. Bu oran yüzde 10 olacak.

ÇAVUŞOĞLU ADA'YA GİDİYOR

BM diplomatı Lute'nin temaslarının devam ettiği bir dönemde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun cumartesi günü Kıbrıs'a gelmesi bekleniyor.