Rum lider Anastasiadis, Türkiye’yi BM Genel Sekreteri’ne şikayet etti

KIBRIS Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis, Kıbrıs'ta doğalgaz sondaj çalışmaları başlatan Türkiye'yi, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'e şikayet etti.Anastasiadis, Genel Sekretere bir mektup yazdı. Rum lider, mektubunda, “Bu uluslararası hukukun açık bir ihlali veya Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Münhasır Ekonomik Bölgesi’nin (MEB) ihlali olduğu düşünüldüğünde diyebilirim ki ikinci bir istiladır” ifadelerine yer verdi.

Türkiye'nin sondaj adımı ile Kıbrıs'ta görüşmelerin başlamasına da aşılmaz engeller konulduğunu savunan Anastasiadis, “Hiç kimse tehditler altında barıştan söz edemez. Türkiye'nin faaliyetleri yıkıcı darbedir. Şüphesiz Türkiye’nin davranışının bir sonucu olarak üstesinden gelinmez sorunlar yaratılmıştır. Ve sizin de anlayabileceğiniz gibi tehditler altında barıştan söz edilemez ve bu sadece tehdit değil uluslararası hukukun ihlalidir” dedi.



BM: GERGİNLİĞİ AZALTMAK İSTİYORUZ

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Sözcüsü Stéphane Dujarric da, ”Genel Sekreter gerginliğin azaltılması için çaba harcanmasını istiyor” dedi.

Günlük basın brifinginde konuşan Dujarric, “Bizim hidrokarbon araştırmalarıyla ilgili görüşümüz değişmemiştir. Açık denizdeki hidrokarbonlar Kıbrıs’taki her iki toplum için potansiyel faydadır” dedi.

Türkiye, 3 Mayıs'ta Fatih sondaj gemisi ile Kıbrıs'ın 60 km batısında doğalgaz çalışmalarına başlamıştı.