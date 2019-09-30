Rum Kilisesi Başpiskoposu: Erdoğan, ülkesini seven cesur bir lider

RUM Kilisesi Başpiskoposu II. Hrisostomos, Kıbrıs sorunu konusunda endişelenmediğini, çünkü sorunun çözülemeyeceğini söyledi.

Türkiye’nin, Kıbrıs’ın tümünü almayı değil, Doğu Akdeniz ve Orta Doğu’nun da hakimiyetini eline geçirmeyi istediğini savunan Hrisostomos, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, akıllı bir insan. Ülkesinin daima geliştiğini görmek istiyor. Erdoğan ülkesini seven cesur bir lider" dedi.

RUM ORDUSU GÜÇLENMELİ

II. Hrisostomos, Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis’e, birçok kez Kıbrıs sorununun çözülmeyeceğini ve bugüne kadar hiçbir liderin sorunu çözemediğini söylediğini dile getirdi.

Anastasiadis’ten iki şey yapmasını istediğini belirten II. Hrisostomos, "Bunlardan biri ekonomiyi düzeltmeli. Diğeri de Rum Milli Muhafız Ordusu’nu (RMMO) çağdaş silah sistemleriyle donatmalı" diye konuştu.

Rum Kilisesi, Güney Kıbrıs'ta hem halk, hem de siyaset üzerindeki etkili gücü ile biliniyor.