Rum gazetesi: Türkler yakalandı ve infaz edildi

KIBRIS Barış Harekatı'nın kutlamalarının yapıldığı bugün Rum Politis gazetesi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay'ın babası Hüseyin'in de aralarında bulunduğu 13 Kıbrıslı Türk'ün Rumlara tarafından öldürülmesi ile ilgili çarpıcı bir haber yayımladı.

'74 Αcısı' adlı sayfada okuyucularına aktaran Politis, haberi, “Rum 395’inci Piyade Taburu askerleri, Kıbrıslı Türklerin olduğu nöbetçi kulübesini ele geçirdi ve onları tutukladıktan sonra infaz etti” başlığıyla verdi.

Larnaka’ya bağlı karma köy Alaminyo’da 20 Temmuz 1974’te yaşanan çatışmalara atıf yapan gazete, Alaminyo’da 13 Kıbrıslı Türk’ün öldürüldüğü olayların, Rum Başsavcılığı'nın 2012 yılındaki talimatı üzerine Rum polisi tarafından 2013’te araştırıldığını belirtti.

Gazete, 28 Temmuz 1974’te dönemin New York Times muhabirinin, Alaminyo şehitlerine ilişkin Rum tarafının “Kıbrıslı Türklere, savaşın başlamasıyla, köyün Türk yarısını ele geçiren Kıbrıs Rum kuvvetlerine teslim olmayı ret ettikten sonra ateş açıldığı” şeklinde açıklama yaptığını yazdığını; Kıbrıs Türk tezinin ise “13 kişinin bir duvar önüne konularak soğukkanlılıkla bu kişilere ateş açıldığı” yönünde olduğunu yazdı.

'SOĞUKKANLILIKLA İNFAZ EDİLDİLER'

Rum Başsavcılığı'nın, Rum polisinin bulgularının, Kıbrıslı Türklerin tezlerini teyit ettiğini kaydeden gazete; Rum polisi raporunda yer alan ifadeleri şöyle yazdı; "Alaminyo olaylarına katılan Kıbrıslı Rum askerlerden alınan ifadelere göre, Rum tabur askerleri köyün Kıbrıs Türk mahallesine saldırdı. Rum askerler, Kıbrıslı Türklerin bulunduğu nöbetçi kulübesini işgal etti. Askerler, Türkleri yakaladı, akabinde ise kurşuna dizerek infaz etti.”

Yapılan araştırmada, "Kıbrıslı Türklerin soğukkanlılıkla öldürüldüğüne” işaret edildi ve bunun savaş suçu olduğu belirtildi.

'SİZİ YÜREĞİMİZE GÖMDÜK'

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay da sosyal medyadan Alaminyo şehitleri ve babasının fotoğrafını, "Cesaretinize, ülke sevginize, gösterdiğiniz fedakarlığa hayran oldum hep. Sizi yüreğimize gömdük. Tüm Şehitlerimizin ruhu şad olsun” yorumu ile yayınladı.