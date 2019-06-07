Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Küçükçekmece'de 4 araç alev alev yandı 
Küçükçekmece'de 4 araç alev alev...
Genç öğretmen adayı neden canına kıydı
Genç öğretmen adayı neden canına...
Sudan ordusunun göstericilere müdahalesinde ölü sayısı 60’a çıktı
Sudan'da vahşet: 60 ölü
Refüje çarpan otomobildeki 2 kişi öldü
Refüje çarpan otomobildeki 2 kişi...

Rum enerji uzmanından 'doğal gaz' açıklaması

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, () - GÜNEY Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis'in, Doğu Akdeniz'deki Afrodit yatağından çıkarılması plananan doğal gazdan elde edilecek gelirle ilgili şirketler arasında prensip anlaşmasına...

Rum enerji uzmanından 'doğal gaz' açıklaması

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, () - GÜNEY Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis'in, Doğu Akdeniz'deki Afrodit yatağından çıkarılması plananan doğal gazdan elde edilecek gelirle ilgili şirketler arasında prensip anlaşmasına varıldığını açıklaması, tartışmalara neden oldu. Rum enerji uzmanı Charles Ellinas, GKRY'nin açıkladığı rakamların gerçekle ilgisi olmadığını savundu. 
Ada'daki tartışma, Rum Bakan Yorgos Lakkotripis'in, Afrodit yatağından çıkarılacak doğal gazdan 18 yılda 9 milyar 500 milyon dolarak gelir elde edileceğini açıklamasıyla başladı. Lakkotripis, Noble, Shell ve Delk şirketleriyle prensip anlaşmasına vardıklarını açıkladı. Rum medyasının haberine göre, bakanın açıklaması, enerji uzmanı Charles Ellinas'ın tepkisini çekti. Ellinas, "Ortaya atılan rakamların gerçeklikle herhangi bir ilgisi bulunmuyor. Dayanaksız hesaplar. Afrodit yatağından 17 ile 18 milyar dolar gelir elde edilir. Bundan şirketlerin harcamaları ile Mısır'a gidecek boru hattı ve sıvılaştırma harcamalarının çıkarılması gerekir. Sonuçta doğal gazdan elde edilecek gelir, bakanın dediği gibi 9 milyar 500 milyon dolar değil en iyi şartlarda 1 milyar 500 milyon dolar ile 2 milyar dolar arasında değişebilir" dedi. 
Ellinas, ayrıca Rum yönetiminin, elde edilecek gelirin ise yüzde 57'sine sahip olacağını kaydetti.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328