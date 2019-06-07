Rum enerji uzmanından 'doğal gaz' açıklaması

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, () - GÜNEY Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis'in, Doğu Akdeniz'deki Afrodit yatağından çıkarılması plananan doğal gazdan elde edilecek gelirle ilgili şirketler arasında prensip anlaşmasına varıldığını açıklaması, tartışmalara neden oldu. Rum enerji uzmanı Charles Ellinas, GKRY'nin açıkladığı rakamların gerçekle ilgisi olmadığını savundu.

Ada'daki tartışma, Rum Bakan Yorgos Lakkotripis'in, Afrodit yatağından çıkarılacak doğal gazdan 18 yılda 9 milyar 500 milyon dolarak gelir elde edileceğini açıklamasıyla başladı. Lakkotripis, Noble, Shell ve Delk şirketleriyle prensip anlaşmasına vardıklarını açıkladı. Rum medyasının haberine göre, bakanın açıklaması, enerji uzmanı Charles Ellinas'ın tepkisini çekti. Ellinas, "Ortaya atılan rakamların gerçeklikle herhangi bir ilgisi bulunmuyor. Dayanaksız hesaplar. Afrodit yatağından 17 ile 18 milyar dolar gelir elde edilir. Bundan şirketlerin harcamaları ile Mısır'a gidecek boru hattı ve sıvılaştırma harcamalarının çıkarılması gerekir. Sonuçta doğal gazdan elde edilecek gelir, bakanın dediği gibi 9 milyar 500 milyon dolar değil en iyi şartlarda 1 milyar 500 milyon dolar ile 2 milyar dolar arasında değişebilir" dedi.

Ellinas, ayrıca Rum yönetiminin, elde edilecek gelirin ise yüzde 57'sine sahip olacağını kaydetti.

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