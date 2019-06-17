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Rum Dışişleri Bakanı: Türkiye egemenlik haklarımızı çiğniyor

Sefa KARAHASAN/ LEFKOŞA, () - RUM Yönetimi Dışişleri Bakanı Nikos Hristodoulidis, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de sürdürdüğü faaliyetleri "Türkiye, uluslararası hukuku ve Kıbrıs'ın (Rum) egemenlik haklarını çiğniyor" şeklinde yorumladı.  Rum...

Rum Dışişleri Bakanı: Türkiye egemenlik haklarımızı çiğniyor

Sefa KARAHASAN/ LEFKOŞA, () - RUM Yönetimi Dışişleri Bakanı Nikos Hristodoulidis, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de sürdürdüğü faaliyetleri "Türkiye, uluslararası hukuku ve Kıbrıs'ın (Rum) egemenlik haklarını çiğniyor" şeklinde yorumladı. 
Rum Bakan, Birleşik Arap Emirlikleri ( BAE) Dışişleri Bakanı Seyh Abdullah bin Zayed Al Nahyan'ı kabul ederek görüştü. Bölgedeki gelişmelerle ilgili olarak Nahyan'a bilgi veren Hristodoulidis,  BAE'nin Kıbrıs sorununa çözüm bulma çabalarına verdiği destek için teşekkürlerini ifade etti. Hristodoulides, "Türkiye, Kıbrıs Doğu Akdeniz'deki yasadışı faaliyetlerini durdurmalı" dedi. BAE Dışişleri Bakanı da, Kıbrıs'ı dost bir ülke olarak niteledi. İki bakan Ekonomik ve Teknik İşbirliği Anlaşması ve Ortak İşbirliği Komitesi oluşturma memorandumu imzaladı.
 

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