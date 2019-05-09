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Rum Bakan: Fatih gemi personeli için tutuklama emrinin çıkarılmasında sona yaklaşıldı

Sefa KARAHASAN, LEFKOŞA () - RUM Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, Doğu Akdeniz'de sondaj çalışmaları yapan Fatih gemisinde çalışanlar için tutuklama emri çıkarılması için sona yaklaşıldığını açıkladı. Rum Bakan, “İlk...

Rum Bakan: Fatih gemi personeli için tutuklama emrinin çıkarılmasında sona yaklaşıldı

Sefa KARAHASAN, LEFKOŞA () - RUM Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, Doğu Akdeniz'de sondaj çalışmaları yapan Fatih gemisinde çalışanlar için tutuklama emri çıkarılması için sona yaklaşıldığını açıkladı.

Rum Bakan, “İlk tutuklama emirlerinin çıkarılması için son aşamadayız. Ondan sonrası yargının meselesidir” dedi.

Rum tarafında bir etkinlikte konuşan Hristodulidis, Fatih gemisi konusunda tüm bilgilerin mahkemeye sunulduğunu, ilk tutuklama emirlerinin çıkarılmasının beklendiğini söyledi.

Hristodulidis, Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis'in de Avrupa Birliği nezdinde Türkiye'yi şikayet edeceğini söyledi.

Rum yönetiminin, ilk önce Lefkoşa Rum Kaza Mahkemesi'nde tutuklama kararı çıkaracağı, ardından uluslararası tutuklama emiri alınması için girişim yapacağı belirtildi.
 

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