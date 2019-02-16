Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Trump, ‘ulusal acil durum ilanı’nı imzaladı; Sander's fotoğrafı paylaştı
Trump, ‘ulusal acil durum ilanı’nı...
Facebook kendini tehdit eden kişileri izliyor
Facebook kendini tehdit eden kişileri...
Akşener: Esas mesele mutfaktır, tenceredir
Akşener: Esas mesele mutfaktır, tenceredir
Fatih Terim: Daha iyi oynamalıydık
Fatih Terim: Daha iyi oynamalıydık

Ruhsatı iptal edilen işletmeci, Bakan’ın içeride olduğu kahvehanenin camlarını kırdı

​Sefa KARAHASAN, LEFKOŞA () – KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), gece kulübü ruhsatının iptal edildiğini söyleyen bir vatandaş, KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Özersay'ın vatandaşlarla görüştüğü kahvehanenin...

Ruhsatı iptal edilen işletmeci, Bakan’ın içeride olduğu kahvehanenin camlarını kırdı

​Sefa KARAHASAN, LEFKOŞA () – KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), gece kulübü ruhsatının iptal edildiğini söyleyen bir vatandaş, KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Özersay'ın vatandaşlarla görüştüğü kahvehanenin camını kırdı.

Olay dün 20:00 sıralarında Güzelyurt İlçesi'ne bağlı Bostancı'da meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre Bakan Özersay ve yanındaki 3 milletvekili, dün akşam bir kahvehanede vatandaşlarla bir araya geldi. Bu sırada bakanın yanına gelen Taşkın Güneş adlı vatandaş, gece kulübü ruhsatının haksız yere iptal edildiğini söyleyerek yardım istedi. Bakan da durumun hukuki bir sonuç olduğunu söyledi; ardından Güneş kahvehaneden ayrıldı.

Bakan ve beraberindekiler, yine ‘vatandaş buluşması’ kapsamında bir başka kahvehaneye gitti. İlk konuşmada aldığı yanıttan memnun olmayan Güneş, kahvehanenin önüne gelerek “haksızlığa uğradım” diye bağırarak, bakan ve beraberindekilerin içeride olduğu kahvehanenin camlarını kırdı. Dışarıdaki sandalyeleri cama atarak, camları kıran saldırgan ardından kaçtı. Saldırıda cam kenarında oturan bir vatandaş hafif yaralandı. Saldırgan bir saat sonra polis tarafından gözaltına alındı.

BAKAN 'YA KONUŞTU

Olayla ilgili 'ya konuşan Bakan Özersay, “Herkes bu ülkede hukukun olduğunu bilecek, ona göre hareket edecek. Taşkın Güneş, gece kulübü izni iptal edilen bir kişi. Benimle konuştu.  Ben de hukuk vurgusu yaptım. Öğrendiğimiz kadarıyla Güneş alkol aldıktan sonra ikinci olarak gittiğimiz mekânın dışına geldi ve kahvehaneye saldırdı. Bu kişisel bir saldırı değildir. Daha önce de İçişleri Bakanımız tehdit edilmişti, o zaman olduğu gibi şimdi de birileri kendini kaybedip şiddete veya tehdide başvurdu diye yılacak değiliz. Kimse hukukun üstünde değildir" dedi.

KKTC'de İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, bazı gece kulüplerinin izinlerini iptal etmiş; aralarında Taşkın Güneş'in de bulunduğu gece kulübü sahipleri de İçişleri Bakanlığı önünde eylem yapmış ve “Bundan sonra olacaklardan Aybars sorumludur” demişlerdi.

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328