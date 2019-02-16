Ruhsatı iptal edilen işletmeci, Bakan’ın içeride olduğu kahvehanenin camlarını kırdı

​Sefa KARAHASAN, LEFKOŞA () – KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), gece kulübü ruhsatının iptal edildiğini söyleyen bir vatandaş, KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Özersay'ın vatandaşlarla görüştüğü kahvehanenin camını kırdı.



Olay dün 20:00 sıralarında Güzelyurt İlçesi'ne bağlı Bostancı'da meydana geldi.



Edinilen bilgiye göre Bakan Özersay ve yanındaki 3 milletvekili, dün akşam bir kahvehanede vatandaşlarla bir araya geldi. Bu sırada bakanın yanına gelen Taşkın Güneş adlı vatandaş, gece kulübü ruhsatının haksız yere iptal edildiğini söyleyerek yardım istedi. Bakan da durumun hukuki bir sonuç olduğunu söyledi; ardından Güneş kahvehaneden ayrıldı.



Bakan ve beraberindekiler, yine ‘vatandaş buluşması’ kapsamında bir başka kahvehaneye gitti. İlk konuşmada aldığı yanıttan memnun olmayan Güneş, kahvehanenin önüne gelerek “haksızlığa uğradım” diye bağırarak, bakan ve beraberindekilerin içeride olduğu kahvehanenin camlarını kırdı. Dışarıdaki sandalyeleri cama atarak, camları kıran saldırgan ardından kaçtı. Saldırıda cam kenarında oturan bir vatandaş hafif yaralandı. Saldırgan bir saat sonra polis tarafından gözaltına alındı.

BAKAN 'YA KONUŞTU

Olayla ilgili 'ya konuşan Bakan Özersay, “Herkes bu ülkede hukukun olduğunu bilecek, ona göre hareket edecek. Taşkın Güneş, gece kulübü izni iptal edilen bir kişi. Benimle konuştu. Ben de hukuk vurgusu yaptım. Öğrendiğimiz kadarıyla Güneş alkol aldıktan sonra ikinci olarak gittiğimiz mekânın dışına geldi ve kahvehaneye saldırdı. Bu kişisel bir saldırı değildir. Daha önce de İçişleri Bakanımız tehdit edilmişti, o zaman olduğu gibi şimdi de birileri kendini kaybedip şiddete veya tehdide başvurdu diye yılacak değiliz. Kimse hukukun üstünde değildir" dedi.



KKTC'de İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, bazı gece kulüplerinin izinlerini iptal etmiş; aralarında Taşkın Güneş'in de bulunduğu gece kulübü sahipleri de İçişleri Bakanlığı önünde eylem yapmış ve “Bundan sonra olacaklardan Aybars sorumludur” demişlerdi.