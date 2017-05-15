Ruhani’nin rakibi seçimlerden çekildi (Yeniden)

(Galibaf'ın doğru fotoğraflarıyla)

Ekber Karabağ / Tahran, 15 Mayıs () - İran’da Cuma günü yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerin güçlü adaylarından Tahran Belediye Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, seçimlerden çekildi.

Altı adayın yarıştığı seçimlerin en güçlü üç adayından biri olarak gösterilen Galibaf, yayımladığı bir mesajla muhafazakârların ana adayı eski başsavcı İbrahim Reisi lehine seçimlerden çekildiğini açıkladı.

Galibaf’ın istifasıyla, 19 Mayıs’taki seçim yarışının mevcut Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve eski savcı İbrahim Reisi arasında geçeceği kesinlik kazanmış oldu.

Adaylardan Cumhurbaşkanı 1. Yardımcısı İshak Cihangiri'nin de önümüzdeki günlerde Ruhani lehine seçimlerden çekileceği beklenirken, diğer iki aday Mustafa Mir Selim ve Mustafa Haşimi Taba için pek şans tanınmıyor.

Görüntü Dökümü:

-Muhammed Bakır Galibaf'ın görüntüsü