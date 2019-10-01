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Ruhani’nin kardeşine 5 yıl hapis cezası
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin kardeşi Hüseyin Feridun’a ‘yolsuzluk’ suçlamasıyla yargılandığı davanın son oturumunda 5 yıl hapis cezası verildi. Fars haber ajansında yer alan habere göre, Yargı Erki Sözcüsü Gulam Güseyin...
DIŞ HABERLER 01.10.2019, 15:39
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin kardeşi Hüseyin Feridun’a ‘yolsuzluk’ suçlamasıyla yargılandığı davanın son oturumunda 5 yıl hapis cezası verildi.
Fars haber ajansında yer alan habere göre, Yargı Erki Sözcüsü Gulam Güseyin İsmaili, başkent Tahran’da bir basın toplantısı düzenledi. İsmaili basın toplantısında yaptığı açıklamada, “Hüseyin Feridun 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı” ifadelerini kullandı.
Hüseyin Feridun, 2017’de ‘yolsuzluk’ iddiasıyla tutuklanmış ve kısa süre sonra kefaletle serbest bırakılmıştı.
Fars haber ajansında yer alan habere göre, Yargı Erki Sözcüsü Gulam Güseyin İsmaili, başkent Tahran’da bir basın toplantısı düzenledi. İsmaili basın toplantısında yaptığı açıklamada, “Hüseyin Feridun 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı” ifadelerini kullandı.
Hüseyin Feridun, 2017’de ‘yolsuzluk’ iddiasıyla tutuklanmış ve kısa süre sonra kefaletle serbest bırakılmıştı.
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