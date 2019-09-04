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Ruhani: Üçüncü adımı açıklayacağız
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, “Avrupa ile anlaşacağımız pek mümkün değil, bu yüzden nükleer anlaşmayla ilgili Üçüncü Adımı açıklayacağız” dedi. İran’ın Mehr ajansı, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin sabah saatlerinde...
DIŞ HABERLER 04.09.2019, 09:18
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, “Avrupa ile anlaşacağımız pek mümkün değil, bu yüzden nükleer anlaşmayla ilgili Üçüncü Adımı açıklayacağız” dedi.
İran’ın Mehr ajansı, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin sabah saatlerinde gerçekleşen bakanlar kurulu toplantısında yaptığı konuşmayı paylaştı.
İran'ın Avrupa taraflarına tanıdığı ikinci iki aylık sürenin dolmasına dikkati çeken Ruhani, “Bugün veya yarın Avrupa tarafıyla anlaşacağımızı pek sanmıyorum. Bu yüzden son derece önemli olan ve Atom Enerjisi Kurumu'nun faaliyetlerini hızlandıracak Üçüncü Adım'ı açıklayacağız. Avrupa’nın nükleer anlaşmadaki taahhütlerini yerine getirme ve müzakere masasına dönmesi için iki aylık başka bir süre tanıyacağız" dedi.
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