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Ruhani: Türkiye’yle birlikte terörü ortadan kaldırmayı temenni ederim

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Türkiye’deki terör saldırılarında hayatını kaybedenler için Cumhurbaşkanı Erdoğan’a başsağlığı dileyerek, “ Türkiye ve İran’ın ortak çabasıyla terörün ortadan kaldırılmasını...

Ruhani: Türkiye’yle birlikte terörü ortadan kaldırmayı temenni ederim
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Türkiye’deki terör saldırılarında hayatını kaybedenler için Cumhurbaşkanı Erdoğan’a başsağlığı dileyerek, “ Türkiye ve İran’ın ortak çabasıyla terörün ortadan kaldırılmasını temenni ederim” dedi.

İran Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, iki lider dün yaptıkları telefon görüşmesinde bölgedeki son gelişmeleri ele aldı.

Suriye’de sağlanan ateşkesi memnuniyetle karşıladıklarını dile getiren Ruhani, “ Hepimiz bu ateşkesin devam etmesi için çaba göstermeliyiz. Şüphesiz Ankara, Moskova ve Tahran arasında yapılan yakın işbirliği bölgede barış ve istikrarın sağlanması için çok önemlidir” diye konuştu.

Tüm Terör Örgütleriyle Mücadele Etmeyi Hedefliyoruz

Suriye gündemiyle Astana’da düzenlenecek müzakerelere değinen Ruhani, Türkiye ve İran’ın işbirliği ile göreceli de olsa Suriye ve bölgede istikaların sağlanmasını umut ettiklerini söyledi.

“Bölgedeki tüm terör örgütleri ortak düşmanımızdır” diyen Ruhani, “Tüm terör örgütleriyle mücadele etmeyi hedefliyoruz” diye kaydetti.

Erdoğan: Ateşkes Temellerinin Güçlenmesi İçin Çaba Göstermeliyiz

Görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran eski Cumhurbaşkanı Ayetullah Haşimi Rafsancani’nin ölümü dolayısıyla İran milleti ve devletine taziyelerini ileterek, Rafsancani’nin Ankara- Tahran ilişkilerini güçlendirmek için büyük çaba sarf ettiğinin altını çizdi.

İki ülkenin ortak işbirliği ile bölgedeki terörist grupları yok etmesi gerektiğini ifade eden Erdoğan, “ Türkiye ve İran’ın bölgede büyük sorumlulukları bulunmaktadır” dedi.

Suriye’deki ateşkese değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Hepimiz ateşkes temellerinin güçlenmesi için çaba göstermeliyiz” ifadesini kullandı.

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