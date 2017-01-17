Ruhani: Türkiye ve Rusya’yla birlikte Suriye sorununu çözebiliriz (2)

Ekber Karabağ / Tahran, 17 Ocak () - İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İran, Türkiye ve Rusya’nın birlikte hareket etmesi durumunda Suriye sorununu çözebileceğini ifade etti.

Yerli ve yabancı basın mensuplarının katıldığı basın toplantısında gündeme ilişkin konuları değerlendiren Ruhani; İran, Türkiye ve Rusya’nın Astana müzakereleri için büyük çaba sarf ettiğini söyledi.

Ruhani,“ Tüm çabamız Astana’nın Suriye’deki tüm sorunların çözümü için bir başlangıç olmasına, son adım olmamasına yöneliktir” dedi.

İran Cumhurbaşkanı , “İran, Türkiye ve Rusya birlikte Halep ve Suriye’de ateşkes sağlayabiliyorsa, bu mesele bu üç ülkenin etkin güç olduğu ve bu işi birlikte çözebileceğini gösteriyor” diye konuştu.

“Savaş Yeniden Alevlenmeden, Ateşkes Kalıcı Hale Getirilmeli”

Suriye’de 5 yıl süren iç savaşın ardından ateşkes sağlanmasını olumlu bir adım olarak nitelendiren Ruhani, “ Savaş ateşi yeniden alevlenmeden, ateşkesi kalıcı hale getirmek için hepimiz çalışmalıyız” ifadesini kullandı.

“Teröristleri Destekleyen Ülkeler Astana’da Olmayacak”

Astana’da yapılacak müzakerelerin geçmiştekilerden farklı olduğunu kaydeden Ruhani, “Bugüne kadar Suriye müzakereleri, ağırlıklı olarak yurtdışındaki muhalif gruplarla yapılıyordu. Ancak bu kez müzakereler sahnedeki gruplarla yapılacak. Bu yüzden gerçek ve ciddi müzakereler yapılabilir. Faaliyetleri yıkıcı olan ve teröristleri destekleyen bazı ülkeler Astana’da olmayacak” dedi.

“Devlet Başkanı İçin Halk Karar Vermeli”

Suriye’de kimin devlet başkanı olacağına ancak Suriye halkının karar verebileceğini dile getiren Ruhani, “Kimse Suriye halkı adına karar alamaz. Bizler özgür bir seçim yapılması için şartları hazırlamalıyız, halkın oyu ve düşüncesi ne yönde olursa saygı göstermeliyiz” diye konuştu.

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