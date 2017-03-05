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Ruhani: Toprak bütünlüğüne saygı gösterilmeli

Ekber Karabağ / Tahran, 5 Mart () - İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Suriye sorunun çözümüne yönelik İran, Türkiye ve Rusya’nın başlattığı görüşmelerin nihai sonuca varmasını umut ettiğini söyledi ve toprak bütünlüğü vurgusu...

Ruhani: Toprak bütünlüğüne saygı gösterilmeli

Ekber Karabağ / Tahran, 5 Mart () - İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Suriye sorunun çözümüne yönelik İran, Türkiye ve Rusya’nın başlattığı görüşmelerin nihai sonuca varmasını umut ettiğini söyledi ve toprak bütünlüğü vurgusu yaptı.
Ruhani, resmi temaslarda bulunmak amacıyla Tahran’a gelen Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile yaptığı ortak basın toplantısında, Suriye sorununun ancak siyasi yöntemlerle çözülebileceğini ifade etti.
Ruhani, “Suriye konusunda İran, Türkiye ve Rusya’yla birlikte yürüttüğümüz çabaların sonuç vermesini, Astana’dan başlayan sürecinin nihai sonuca varmasını umut ederiz. Ülkelerin toprak bütünlüğüne saygı gösterilmeli. Sorunlar siyaset içinde ve diyalog yöntemleriyle halledilmeli” diye konuştu.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı’yla gerçekleşen müzakerelerde bölge ülkeleriyle yapılan üçlü işbirliğini de ele aldıklarını kaydeden Ruhani, “İran-Azerbaycan-Türkiye ve İran-Azerbaycan-Rusya üçlüsü arasında güzel adımlar atılıyor, İran-Azerbaycan-Gürcistan üçlüsü arasında da iyi adımların atılmasını takip ediyoruz” dedi.
İlham Aliyev, üst düzey bir siyasi ve ekonomik heyet eşliğinde bu sabah İran’a geldi.

(Fotoğraflı)

Görüntü Dökümü:
-Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin, İran’da resmi temaslarda bulunan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile ortak basın toplantısı

 

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