Ruhani: Nükleer anlaşmaya ABD olmadan devam edebiliriz

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'la 2015'te imzalanan nükleer anlaşmadan çıkmasını değerlendirdi. Ruhani, İran'ın isteklerinin yerine getirilmesi durumunda anlaşmaya ABD olmadan diğer taraf ülkelerle devam edebileceklerini ifade etti.

Devlet televizyonunda konuşan Ruhani, "Bu andan itibaren söz konusu nükleer anlaşma, İran ve 5 ülke arasındadır. Bu andan itibaren P5+1 ülkeleri (ABD, İngiltere, Çin, Fransa, Rusya ve Almanya) 1'i kaybetmiş oluyor. Bundan sonra diğer ülkelerin anlaşmayla ilgili nasıl tavır sergileyeceğini beklemeliyiz" dedi.

Ruhani şöyle devam etti: "Nükleer anlaşma, ABD'nin bundan çıkacağını ilan edeceği İran ve ABD arasında yapılan ikili bir anlaşma değildi. Anlaşma, BM tarafından onaylanan uluslararası bir anlaşmadır. Bu gece ABD resmen uluslararası taahhütlerini kale almadığını ilan etti ve Trump'ın bu tutumunu destekleyen bir tek gayri meşru Siyonist İsrail rejimi oldu. Dışişleri Bakanım'a gelecek bir kaç hafta içinde; Avrupa Birliği, Çin ve Rusya'yla gerekli müzakerelerde bulunması talimatını verdim. Kısa olacak bu sürenin sonunda 5 ülkenin işbirliğiyle, söz konusu anlaşmadaki İran'ın isteklerinin yerine getirilmesi durumunda, anlaşma devam edecek. Eğer çıkarlarımızın güvence altına alınmadığını görürsek, bu şartlarda alacağımız kararları yakında halkımıza duyuracağım."

"GEREK GÖRÜLÜRSE URANYUM ZENGİNLEŞTİRME İŞLEMLERİNE BAŞLAYABİLİRİZ"

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"Trump'ın yaptığı bir algı operasyonu ve psikolojik savaştı. Trump'ın başarılı olmasına izin vermeyeceğiz. Halkımız, bugüne kadar tüm komplolara karşı nasıl zafer kazandıysa bu konuda da zafer kazanacaktır. Atom Enerji Kurumu'na gerek görüldüğü takdirde gerekli hazırlıkları yapmaları talimatını verdim. Gerek görülürse uranyum zenginleştirme işlemlerine herhangi bir kısıtlama olmadan başlayabiliriz. Bu kararı almak için bir kaç hafta bekleyeceğiz. Anlaşmayı imzalayan ve ona bağlı kalan diğer üyelerle diyalogumuzu sürdüreceğiz. Her şey milli çıkarlarımıza bağlıdır. Halkımızın anlaşmadaki çıkarları temin edilirse süreci devam ettireceğiz. Söz konusu anlaşma İran milletinin çıkarlarını içermeyen bir kâğıt parçası olursa, o zaman önümüzde açık bir yolumuz var."

