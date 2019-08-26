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Ruhani: Nükleer anlaşmadaki taahhütlerimizi daha da azaltabiliriz
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, katıldığı bir programda nükleer anlaşmaya ilişkin "Anlaşmadaki taahhütlerimizi daha da azaltabiliriz. Ancak diplomasi yolunu açık bırakmak ve müzakere fırsatı bulmak için (Avrupalı taraflara) iki aylık...
DIŞ HABERLER 26.08.2019, 09:30
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, katıldığı bir programda nükleer anlaşmaya ilişkin "Anlaşmadaki taahhütlerimizi daha da azaltabiliriz. Ancak diplomasi yolunu açık bırakmak ve müzakere fırsatı bulmak için (Avrupalı taraflara) iki aylık süre verildi” dedi.
İran Mehr haber ajansı, Ruhani’nin ülkedeki sorunları çözmek için ellerinden geleni yaptıklarını söylediğini vurgulayarak, “İran Cumhurbaşkanı olarak, ülkenin milli menfaatlerini korumak için her aracı kullanmamız gerektiğine inanıyorum. Eğer bir toplantıya katılmak veya birileriyle görüşmek ülkemin gelişmesini sağlayacaksa, bu konuda asla tereddüt etmeyeceğim” sözlerini okuyucuları ile paylaştı.
İran halkına uygulanan yaptırımlara dikkati çeken Ruhani, “İran olarak, yaptırımların karşısında durup aynı zamanda misilleme yaparız" diye konuştu.
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