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Ruhani: Komşularımızın hatalarını görmezden gelmeye hazırız
İran’da Kutsal Savunma Haftası kapsamında Tahran’da düzenlenen askeri geçit töreninde konuşan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, “Tüm komşularımıza dostluk elini uzatıyoruz. Hatta bazı komşularımızın geçmişteki hatalarını görmezden...
DIŞ HABERLER 22.09.2019, 10:59
İran’da Kutsal Savunma Haftası kapsamında Tahran’da düzenlenen askeri geçit töreninde konuşan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, “Tüm komşularımıza dostluk elini uzatıyoruz. Hatta bazı komşularımızın geçmişteki hatalarını görmezden gelmeye hazırız” dedi.
İran’ın resmi haber ajansı IRNA’da yer alan habere göre, Ruhani, “Önümüzdeki günlerde 'Ümit Koalisyonu' ve 'Hürmüz Barışı' isimli planlarımızla BM Genel Kurul Toplantısı'na katılarak bölgemiz, Fars Körfezi, Hürmüz Boğazı ve Umman Denizi'nin güvenliği işe ilgili plan ve önerilerimizi tüm dünyaya bildireceğiz. Fars Körfezi, Hürmüz Boğazı ve Umman Denizi'nin güvenliği, bölge güçleri tarafından sağlanmalıdır. Tüm komşularımıza, onlara dostluk ve kardeşlik elimizi uzattığımızı ve hatta onların geçmişteki hatalarını görmezden geleceğimizi, zira ABD ve İsrail gibi Müslüman düşmanlarının bölge koşullarını kötüye kullanmaya çalıştıklarını duyuruyoruz” ifadelerini kullandı.
İran’ın resmi haber ajansı IRNA’da yer alan habere göre, Ruhani, “Önümüzdeki günlerde 'Ümit Koalisyonu' ve 'Hürmüz Barışı' isimli planlarımızla BM Genel Kurul Toplantısı'na katılarak bölgemiz, Fars Körfezi, Hürmüz Boğazı ve Umman Denizi'nin güvenliği işe ilgili plan ve önerilerimizi tüm dünyaya bildireceğiz. Fars Körfezi, Hürmüz Boğazı ve Umman Denizi'nin güvenliği, bölge güçleri tarafından sağlanmalıdır. Tüm komşularımıza, onlara dostluk ve kardeşlik elimizi uzattığımızı ve hatta onların geçmişteki hatalarını görmezden geleceğimizi, zira ABD ve İsrail gibi Müslüman düşmanlarının bölge koşullarını kötüye kullanmaya çalıştıklarını duyuruyoruz” ifadelerini kullandı.
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