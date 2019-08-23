Flaş Haber4 kişinin bulunduğu otomobil suya gömüldü
Son Dakika
Ruhani: İran yapımı Bavar 373, S-300’den daha güçlü
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, 22 Ağustos ‘Savunma Sanayi Günü’ nedeniyle düzenlenen ‘Bavar 373’ savunma sistemi tanıtım töreninde yaptığı konuşmasında, sistemin, Rusya'nın S-300 hava savunma sisteminden daha güçlü olduğunu...
DIŞ HABERLER 22.08.2019, 11:29
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, 22 Ağustos ‘Savunma Sanayi Günü’ nedeniyle düzenlenen ‘Bavar 373’ savunma sistemi tanıtım töreninde yaptığı konuşmasında, sistemin, Rusya'nın S-300 hava savunma sisteminden daha güçlü olduğunu söyledi.
İran haber ajansı Press TV’de yer alana habere göre, Ruhani, sabah saatlerinde gerçekleşen İran yapımı ‘Bavar 373’ savunma sisteminin tanıtım töreninde, sistemle ilgili “Bu sistem S-300’den daha güçlü ve S-400’e yakın bir savunma sistemi” ifadelerini kullandı. Törende, İran’ın savunma sanayi alanındaki başarılarına dikkat çeken Ruhani, ABD’nin İran’a karşı yürüttüğü politikanın geri teptiğini belirterek, bunun sadece ülkenin daha da gelişmesine katkı sağladığını dile getirdi.
Ayrıca haberde Ruhani’nin “ABD önce İran’a karşı psikolojik ve daha sonra ekonomik savaş başlattı. Ancak biz üzülmeden düşmanın komploları karşısında durduk” ifadelerine yer verildi.
İran haber ajansı Press TV’de yer alana habere göre, Ruhani, sabah saatlerinde gerçekleşen İran yapımı ‘Bavar 373’ savunma sisteminin tanıtım töreninde, sistemle ilgili “Bu sistem S-300’den daha güçlü ve S-400’e yakın bir savunma sistemi” ifadelerini kullandı. Törende, İran’ın savunma sanayi alanındaki başarılarına dikkat çeken Ruhani, ABD’nin İran’a karşı yürüttüğü politikanın geri teptiğini belirterek, bunun sadece ülkenin daha da gelişmesine katkı sağladığını dile getirdi.
Ayrıca haberde Ruhani’nin “ABD önce İran’a karşı psikolojik ve daha sonra ekonomik savaş başlattı. Ancak biz üzülmeden düşmanın komploları karşısında durduk” ifadelerine yer verildi.
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Röportaj & Söyleşi Tümü
Ak Parti 2. Bölge Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han
Ak Parti Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han ile Röportaj
Namaz Vakti 23 Ağustos 2019
|İmsak
|04:40
|Güneş
|06:14
|Öğle
|13:12
|İkindi
|16:57
|Akşam
|20:00
|Yatsı
|21:27
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|1
|3
|2. Sivasspor
|1
|3
|3. Malatyaspor
|1
|3
|4. Denizlispor
|1
|3
|5. Alanyaspor
|1
|3
|6. Antalyaspor
|1
|3
|7. Çaykur Rizespor
|1
|3
|8. Trabzonspor
|1
|1
|9. Kasımpaşa
|1
|1
|10. Ankaragücü
|1
|1
|11. Konyaspor
|1
|1
|12. Gençlerbirliği
|1
|0
|13. Göztepe
|1
|0
|14. Kayserispor
|1
|0
|15. Galatasaray
|1
|0
|16. Beşiktaş
|1
|0
|17. Başakşehir
|1
|0
|18. Gazişehir
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Fatih Karagümrük
|1
|3
|2. Ümraniye
|1
|3
|3. Adana Demirspor
|1
|3
|4. Menemen Belediyespor
|1
|3
|5. Osmanlıspor
|1
|3
|6. Akhisar Bld.Spor
|1
|3
|7. Hatayspor
|1
|3
|8. İstanbulspor
|1
|1
|9. Erzurum BB
|1
|1
|10. Keçiörengücü
|1
|1
|11. Boluspor
|1
|0
|12. Adanaspor
|1
|0
|13. Altınordu
|1
|0
|14. Altay
|1
|0
|15. Bursaspor
|1
|0
|16. Balıkesirspor
|1
|0
|17. Giresunspor
|1
|0
|18. Eskişehirspor
|1
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|2
|6
|2. Arsenal
|2
|6
|3. Man City
|2
|4
|4. M. United
|2
|4
|5. Brighton
|2
|4
|6. Tottenham
|2
|4
|7. Bournemouth
|2
|4
|8. Sheffield United
|2
|4
|9. Everton
|2
|4
|10. Burnley
|2
|3
|11. Norwich City
|2
|3
|12. Leicester City
|2
|2
|13. Wolverhampton
|2
|2
|14. Crystal Palace
|2
|1
|15. Chelsea
|2
|1
|16. West Ham
|2
|1
|17. Aston Villa
|2
|0
|18. Newcastle
|2
|0
|19. Southampton
|2
|0
|20. Watford
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|1
|3
|2. Sevilla
|1
|3
|3. Mallorca
|1
|3
|4. Real Valladolid
|1
|3
|5. Athletic Bilbao
|1
|3
|6. Atlético Madrid
|1
|3
|7. Deportivo Alaves
|1
|3
|8. Osasuna
|1
|3
|9. Granada
|1
|1
|10. Villarreal
|1
|1
|11. Real Sociedad
|1
|1
|12. Valencia
|1
|1
|13. Eibar
|1
|0
|14. Real Betis
|1
|0
|15. Barcelona
|1
|0
|16. Getafe
|1
|0
|17. Leganés
|1
|0
|18. Levante
|1
|0
|19. Celta de Vigo
|1
|0
|20. Espanyol
|1
|0
Yeni Sayımız
aydinses - haberler, gazeteler, ekonomi, spor, gazete oku, Türkiye ve dünya gündemi - 29.10.2016 Manşeti
Ekim 2016
aydinses - haberler, gazeteler, ekonomi, spor, gazete oku, Türkiye ve dünya gündemi - 29.10.2016 Manşeti
Ekim 2016
aydinses - haberler, gazeteler, ekonomi, spor, gazete oku, Türkiye ve dünya gündemi - 29.10.2016 Manşeti
Ekim 2016